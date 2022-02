38 % weniger als der Höchststand – ist dieses Fintech-Unternehmen ein Kauf?

Wichtige Punkte

Live Oak Bancshares ist eine regionale Bank, die sich auf kleine Unternehmen spezialisiert hat.

Die Bank hat einen interessanten technologischen Vorsprung, der ein großer Wachstumstreiber sein könnte.

Während der S&P 500 in den letzten Monaten einige Turbulenzen erlebt hat, werden Wachstumsaktien schon seit Monaten unter Druck gesetzt. Doch trotz der gesunkenen Aktienkurse haben viele dieser Unternehmen im Jahr 2021 starke Gewinne erzielt und es hat sich für sie nichts grundlegend geändert.

Ein Unternehmen in dieser Position ist Live Oak Bancshares (WKN: A141C9). Obwohl die Bank das beste Jahr der Geschichte verzeichnete, ist ihre Aktie seit Anfang November um 38 % gefallen. Die Anleger sollten sich nicht grämen. Hier ist der Grund, warum Live Oak zum heutigen Preis ein guter Kauf sein könnte.

Die Bank, an die sich kleine Unternehmen wenden

Live Oak ist eine regionale Bank, deren Spezialität die Betreuung von Kleinunternehmen ist. Dieser Schwerpunkt hat sie zum größten Kreditgeber im Rahmen des 7(a)-Programms der Small Business Administration (SBA) gemacht. Im Jahr 2021 vergab die Live Oak Bank 223 Kredite in Höhe von insgesamt 307 Mio. US-Dollar. Newtek Small Business Finance, der nächstgrößte Konkurrent, vergab 219 Mio. US-Dollar an diesen Krediten.

Diese Spezialität machte sie zu einem Hauptnutznießer, als die Bundesregierung das Paycheck Protection Program (PPP) ankündigte, um Kleinunternehmen während der ersten Lockdowns im Jahr 2020 zu unterstützen. Die Live Oak Bank vergab in diesem Jahr PPP-Darlehen im Wert von 2,3 Mrd. US-Dollar, was zu einem starken Gebühren- und Kreditwachstum bis 2021 führte, da Millionen von Krediten erlassen wurden.

Live Oaks bestes Jahr aller Zeiten

Live Oak verzeichnete ein hervorragendes Jahr 2021. Die Gesamteinnahmen der Bank stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 63 % auf 457 Mio. US-Dollar, während der Nettogewinn um 180 % auf 167 Mio. US-Dollar stieg.

Die Anleger zeigten sich jedoch besorgt, da sich die Gewinne im vierten Quartal verlangsamten. Während die Einnahmen der Bank im Vergleich zum Vorquartal um 8 % stiegen, sank der Nettogewinn um 11 %. Die Einnahmen der Bank übertrafen die Schätzungen, aber der Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit 0,66 US-Dollar unter den Schätzungen der Analysten, die bei 0,70 US-Dollar pro Aktie lagen.

Die Anleger sollten sich jedoch nicht beunruhigen. Live Oak verzeichnete ein hervorragendes Wachstumsjahr, das durch den Erlass von PPP-Krediten und Investitionsgewinne aus dem Fintech-Investitionsportfolio begünstigt wurde. Auch wenn einige dieser Einnahmen einmalig sind, verzeichnete die Bank bei den Krediten und Leasingverträgen (ohne PPP-Kredite) einen Zuwachs von 7 % gegenüber dem dritten Quartal und 32 % gegenüber dem Vorjahr. Nicht nur das, auch die Investitionen der Bank in Technologie sollten die Investoren für die Zukunft der Bank begeistern.

Die nächste Stufe des Wachstums

Live Oak konnte dank seiner Investitionen in Technologie Tausende von PPP-Krediten bearbeiten. Insbesondere hat die Bank ihre Kernfunktionen auf die cloudbasierte Plattform von Finxact umgestellt, die die Art und Weise, wie Live Oak Einlagen und Kredite bearbeitet, modernisiert. Aber sie hat das Potenzial, noch viel mehr zu sein – was die Geschäftsleitung begeistert. Die Geschäftsleitung ist begeistert davon, wie sie die Plattform innovativ nutzen kann, um ihre Kunden zu bedienen.

Huntley Garriott, Präsident der Live Oak Bank, sagte, dass diese Technologie der Banking-as-a-Service (BaaS)-Plattform des Unternehmens eine entscheidende Rolle für die nächste Wachstumsphase spielen werde. BaaS ist eine riesige Chance in den kommenden Jahren, weil es das Bankwesen völlig neu definiert. BaaS bedeutet, dass Banken ihre Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) für Drittentwickler öffnen, was die Erstellung von mehr Finanzanwendungen ermöglicht, um den Verbrauchern ein einfacheres Erlebnis zu bieten.

Eine Chance für 11 Mrd. US-Dollar

Garriott sagt, dass Live Oak mit seinem neuen Finxact-Kern kleinen Unternehmen eine ähnliche Technologie zur Verfügung stellen kann, wie Plaid oder Stripe sie für Verbraucher anbieten. Falls du Plaid oder Stripe noch nicht kennst: Diese Unternehmen nutzen APIs, um den Geldtransfer von Banken zu Finanz-Apps für Verbraucher und Unternehmen zu vereinfachen.

Live Oak möchte eine ähnliche API anbieten, allerdings mit dem Fokus auf Kleinunternehmen. Die Bank wird versuchen, Praxisverwaltungssoftware, Einkaufsgemeinschaften, Großhändler und andere Anbieter von Kleinunternehmensanwendungen zu integrieren, in die sie ihr Bankprodukt einbetten kann.

Die Chance könnte riesig sein. Nach Angaben von Allied Market Research wurde der weltweite BaaS-Markt im Jahr 2020 auf 2,4 Mrd. US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich um 17 % auf 11,3 Mrd. US-Dollar wachsen. Live Oak befindet sich in einer hervorragenden Position, um sich einen Anteil an diesem Markt zu sichern, denn das Unternehmen verfügt über jahrelange Erfahrung in der Betreuung von Kleinunternehmen.

Außerdem stuften die Analysten von JPMorgan Chase die Aktie im Oktober von „neutral“ auf „übergewichten“ hoch, und ihr Kursziel von 95 US-Dollar würde einen Kursgewinn von 58 % bedeuten. Angesichts des jüngsten Ausverkaufs dieses Banken-Fintechs scheint jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein, um Live Oak in sein Portfolio aufzunehmen.

Der Artikel 38 % weniger als der Höchststand – ist dieses Fintech-Unternehmen ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

JPMorgan Chase ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Courtney Carlsen auf Englisch verfasst und am 13.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Live Oak Bancshares.

Motley Fool Deutschland 2022