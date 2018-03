38. Todestag Oscar Romeros und bevorstehende Heiligsprechung

Münster (ots) - Anlässlich des 24. März 2018, dem 38. Todestag derErmordung des Erzbischofs Oscar Romero, gedenkt die ChristlicheInitiative Romero (CIR) eines Mannes, der ermordet wurde, weil ermutig seine Stimme für Gerechtigkeit erhoben hatte."Als entwicklungspolitische Organisation tragen wir in unseremNamen die Erinnerung an Romero, weil wir es ermutigend undinspirierend finden, dass Oscar Romero nicht müde wurde, dieAusbeutung der Armen und die Ideologie der Macht und des Reichtums anden Pranger zu stellen", erklärt Anne Nibbenhagen aus derGeschäftsführung der CIR. "Und das, obwohl er persönlich alsängstlich und scheu galt."Anfang März gab der Vatikan bekannt, Romero heiligsprechen zuwollen. Die CIR begrüßt, dass es mit Romero einen Heiligen gebenwird, der Vorbild für Nächstenliebe und Solidarität ist und derkompromisslos gegen bestehendes Unrecht protestiert hat. Von denPartnerorganisationen der CIR in Mittelamerika wurde dieVerlautbarung zur Heiligsprechung Romeros mit großer Freudeaufgenommen. Sie folgen schon lange Romeros Beispiel und stehen aufSeite der Armen, wenn sie immer wieder den Finger in die Wunde derGesellschaft legen, die auch heute noch von Ungerechtigkeit geprägtist.Maik Pflaum, El Salvador-Referent der CIR, teilt die dennochbeobachtete Sorge vieler Menschen in El Salvador: "DieHeiligsprechung darf nicht dazu führen, dass Romeros kämpferischenund radikalen Sichtweisen aus dem Blick geraten und sein Einsatz fürGerechtigkeit zu etwas Übermenschlichem stilisiert wird! Denn genaudas Gegenteil ist der Fall: Romero zeigt uns, dass jeder Mensch, beialler Angst und allen Zweifeln, Ungerechtigkeit beim Namen nennen undsich mit Betroffenen solidarisieren kann."Die Christliche Initiative Romero e.V. (CIR) setzt sich seit 1981im Sinne ihres Namensgebers gegen Ungerechtigkeitsverhältnisse ein.Weitere Infos zu Romeros Leben sowie Presse-Fotos unter:www.ci-romero.de/presse_romero_todestagPressekontakt:Anne NibbenhagenChristliche Initiative Romero (CIR)Schillerstraße 44a, 48155 MünsterTel: 0251 674413 28E-Mail: nibbenhagen@ci-romero.dewww.ci-romero.deOriginal-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell