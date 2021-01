38 Aktien, die sich am Dienstag vorbörslich bewegen!

Kursgewinner Die Aktien der(NASDAQ:KOSS) stiegen im vorbörslichen Handel um 69% auf $10,17. Koss gewann am Montag rund 80%, da die Aktie die Aufmerksamkeit der Privatanleger in den sozialen Medien gewann.(NASDAQ:VTNR) Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um 62% auf $2,64, nachdem sie am Montag um über 27% gestiegen waren.(NASDAQ:PHUN) stieg im vorbörslichen Handel um 39% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!