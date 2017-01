385 Grundversorger erhöhen Strompreise, 274 senken Gaspreise 2017 (FOTO)

München (ots) -Strompreiserhöhungen um bis zu 14,9 Prozent, im Schnitt um 3,5Prozent / Rund sieben Millionen Haushalte profitieren von sinkendenGaspreisen / Preise der Stromgrundversorgung erreichen fast Niveaudes Allzeithochs - Gaspreise für Endkunden dagegen historisch niedrig385 Stromgrundversorger haben seit Jahresbeginn ihre Preise erhöhtoder Preissteigerungen innerhalb der kommenden drei Monateangekündigt. Im Schnitt liegen die Preisaufschläge bei 3,5 Prozent,in der Spitze sogar bei bis zu 14,9 Prozent.* Der durchschnittlicheStrompreis für Endverbraucher ist 2016 gestiegen. Die Preise derGrundversorgung haben aktuell fast wieder ihren Höchststand von Mitte2014 erreicht.In der Gasgrundversorgung profitieren dagegen rund siebenMillionen Haushalte von sinkenden Preisen. Seit Anfang Januar haben274 Grundversorger ihre Preise um durchschnittlich 6,3 Prozentgesenkt oder Senkungen bis 1. April angekündigt.* DerDurchschnittspreis für Gas befindet sich aktuell auf einemhistorischen Tiefpunkt.Strompreise steigen 2017 bei 385 Grundversorgern - im Schnitt um3,5 ProzentInsgesamt haben seit Jahresbeginn bereits 385 Stromgrundversorgerihre Preise erhöht oder Preissteigerungen bis spätestens Anfang Aprilangekündigt. Rund 14 Millionen Haushalte sind davon betroffen. Füreine vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 5.000 kWhbedeutet das Mehrkosten von durchschnittlich 52 Euro im Jahr bzw.einen Preisanstieg um 3,5 Prozent. In der Spitze steigen die Preisesogar um bis zu 14,9 Prozent. Demgegenüber stehen bislang nur 21Anbieter, die ihre Preise durchschnittlich um 2,3 Prozent senken oderin diesem Jahr bereits gesenkt haben.56 der 385 Grundversorger heben ihre Preise zwischen Februar undApril 2017 noch an, darunter große Anbieter wie die StadtwerkeMünchen. Ein Wechsel aus der Stromgrundversorgung zu einemAlternativanbieter lohnt sich. Im Schnitt unterscheiden sich diePreise im Januar 2017 um 22 Prozent oder 274 Euro.Der Strompreis für Endverbraucher steuert auf einen neuenHöchstwert zu. Die Tarife der Grundversorgung haben im Januar 2017mit 1.498 Euro fast das Langzeithoch von Mitte 2014 erreicht. Schuldsind unter anderem steigende Netzentgelte und die höhere EEG-Umlage.Zudem stiegen die Preise an den Strombörsen.**Das trifft vor allem die Alternativanbieter, da sie ihrenStrombedarf hauptsächlich kurzfristig decken (Spotmarkt). Ihre Tarifeverteuerten sich deshalb zuletzt stärker als die der Grundversorger.Letztere - meist Stadtwerke - betrifft die kurzfristige Entwicklungder Börsenpreise weniger. Sie decken sich in der Regel auf Jahrehinweg mit Strom ein (Terminmarkt). Oft werden sie auch von großenStromerzeugern vollversorgt und sind nicht auf Börsenstromangewiesen.274 Gasgrundversorger senken 2017 ihre Preise im Schnitt um 6,3ProzentIm Gegensatz zu Strom wird Gas in diesem Jahr bei vielen Anbieterngünstiger. 274 Gasgrundversorger haben seit Anfang 2017 ihre Preiseum durchschnittlich 6,3 Prozent gesenkt oder werden dies noch bisEnde des ersten Quartals tun. Davon profitieren rund sieben MillionenHaushalte in Deutschland. Familien (Verbrauchsannahme 20.000 kWh p.a.) werden im Schnitt um 91 Euro jährlich entlastet. In der Spitzesinken die Preise sogar um bis zu 13,8 Prozent. Nur vierGrundversorger haben im Januar ihre Gaspreise erhöht, einer ziehtAnfang Februar noch nach.Der Durchschnittspreis für 20.000 kWh Gas hat im Januar 2017 einhistorisches Tief erreicht. Die Grundversorger konnten sinkendeNetznutzungsentgelte teilweise an die Endverbraucher weitergeben.Stark steigende Börsengaspreise haben die niedrigeren Netzgebührenbei Alternativversorgern über-kompensiert: Seit September 2016 habensich die Preise am Gas-Spotmarkt verdoppelt.*** Entsprechendverteuerten sich die Tarife alternativer Anbieter, da sie stärker vomEinkauf an den Spotmärkten abhängig sind.*alle genannten Strompreise beziehen sich auf einen Jahresverbrauchvon 5.000 kWh, Gaspreise auf 20.000 kWh p. a. *alle genannten Strompreise beziehen sich auf einen Jahresverbrauch
von 5.000 kWh, Gaspreise auf 20.000 kWh p. a. (jeweilsVerbrauchsannahme für eine vierköpfige Familie); Tabelle mitaktuellen Energiepreisänderungen der Grundversorger unterhttp://ots.de/nZMJ5, weitere Informationen zur langfristigenPreisentwicklung für Strom und Gas unter http://ots.de/5KZ1C**Quelle: EPEX (http://ots.de/0jPfq)***Quelle: EEX (http://ots.de/MwsMp) Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet 