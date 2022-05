37 % Kursplus & 7,1 % Dividendenrendite: Wenn du vor 5 Jahren W. P. Carey gekauft hättest!

Wer vor fünf Jahren die Aktie von W. P. Carey (WKN: A1J5SB) gekauft hätte, der hat bis heute gewiss kein Geld verloren, sondern konnte von einem soliden Wertzuwachs profitieren. Die Anteilsscheine kletterten unterm Strich von 56,98 Euro auf ein derzeitiges Kursniveau von 78,04 Euro. Das entspricht einem Plus von 37 % innerhalb von fünf Jahren.

Solide, solide. Aber das ist nicht alles. Blicken wir auf weitere Veränderungen und die Frage, ob W. P. Carey heute noch ein Kauf ist. Kleiner Hinweis: Für die kommenden fünf Jahre sehe ich durchaus eine ähnliche Performance als realistisch an.

W. P. Carey: Die vergangenen 5 Jahre im Blick!

Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust W. P. Carey hat sich jedoch nicht nur beim Aktienkurs verändert. Bemerkenswerterweise sind die Anteilsscheine nämlich auch jetzt nicht gerade teuer. Wir erkennen auf einem Kursniveau von 81,30 US-Dollar ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 15. Das ist ebenfalls moderat.

Entsprechend können wir festhalten, dass wesentliche Kennzahlen im Laufe der Zeit weiter gestiegen sind. Umsätze, Funds from Operations je Aktie und auch die Dividende kletterte weiter. Wobei die Funds from Operations jetzt im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres 2022 einen Wert von 1,35 US-Dollar erreichten. Das ist ein Niveau, das wir selbst vor der Pandemie nicht gesehen haben. Apropos Pandemie: Auch diese Phase hat das Management mit Bravour und weitgehender operativer Konstanz gemeistert.

W. P. Carey ist daher in den vergangenen fünf Jahren in Summe bloß moderat weitergewachsen, was eine nette Kursrendite brachte, aber auch die Dividendenrendite bedeutend erhöhte. Wer damals eingestiegen wäre, der bekäme aktuell 7,1 % Dividendenrendite. Die Ausschüttungssumme je Aktie kletterte von damals 0,995 auf jetzt 1,057 US-Dollar. Zwar beläuft sich das Dividendenwachstum lediglich auf 6,2 % über die gesamte Spanne hinweg. Aber das hat offensichtlich gereicht.

Eine ähnliche Performance möglich?

W. P. Carey kann für mich in den kommenden fünf Jahren erneut eine ähnliche Performance erzielen. Insbesondere jetzt, in Zeiten der Inflation, spielt der US-REIT seine vertraglich fixierten Mietanpassungen gemessen an der Teuerungsrate aus. Das betrifft immerhin 59 % aller Mietverträge und somit sogar die Mehrheit. Moderate Zuwächse scheinen daher möglich, vielleicht auch etwas mehr Dividendenwachstum.

Ein Kurs-FFO-Verhältnis von lediglich 15 und eine Dividendenrendite von 5,2 % wirken außerdem nicht zu teuer. Wer in den kommenden fünf Jahren daher nach einem spannenden Namen sucht, um solide Renditen und leicht wachsende Dividenden zu erhalten, der kann hier einen näheren Blick durchaus riskieren.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

