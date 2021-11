37 % Kursgewinn in 3 Wochen: Diese deutsche Aktie ist nicht zu stoppen

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die letzten Wochen haben vielen Anlegern satte Kursgewinne beschert. Aber die Kursgewinne waren natürlich keineswegs gleichmäßig verteilt. Die HelloFresh (WKN: A16140)-Aktie ist ein gutes Beispiel dafür. Seit Anfang November kennt der Kurs nur noch eine Richtung. Um hervorragende 37 % ging es seitdem auf aktuell 97,50 Euro rauf (Stand 19.11.2021).

Lohnt es sich jetzt vielleicht, sich die Aktie ins Depot zu legen? Finden wir es heraus.

Mit Vollgas zu neuen Rekorden

Begonnen hat der rasante Kursanstieg mit der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen. Die sind deutlich besser ausgefallen als erwartet. Insbesondere der Umsatz und die Zahl der aktiven Kunden haben die Anleger überzeugt. Bisher stand stets die Befürchtung im Raum, das starke Wachstum könnte nur durch den Lockdown angefacht worden sein. Dementsprechend wurde befürchtet, dass sich ein guter Teil der Umsätze in diesem Jahr wieder in Luft auflösen könnte.

Diese Bedenken konnte HelloFresh mit weiterhin starkem Wachstum zerstreuen. Denn auf den Umsatz des Vorjahresquartals, in dem es schon um 120 % rauf ging, konnte HelloFresh noch einmal weitere 45 % drauflegen.

Einziger Schwachpunkt des Quartals war die Gewinnentwicklung. HelloFresh investiert in diesem Jahr sehr viel Geld in die Expansion in neue Märkte. Darüber hinaus werden die Kapazitäten in den bestehenden Märkten angesichts des starken Wachstums erweitert. Das drückt erst mal den Gewinn, dürfte sich aber im besten Fall schon bald auszahlen.

Nach neun Monaten liegt der Nettogewinn bisher aber nur leicht unter dem Vorjahreswert. Insgesamt sind bisher knapp 203 Mio. Euro oder 1,15 Euro je Aktie zusammengekommen.

Ist die HelloFresh-Aktie immer noch ein Schnäppchen?

Wichtiger sind aber die Aussichten für dieses und die kommenden Jahre. Und hier könnte es kaum besser aussehen. Für das laufende Jahr hat HelloFresh die Prognose ein weiteres Mal angehoben und erwartet nun einen Umsatzanstieg um bis zu 62 %. Damit dürfte der Umsatz im laufenden Quartal auf einen neuen Rekordwert von etwa 1,6 Mrd. Euro steigen. Zu dieser Prognose passt die Tatsache, dass HelloFresh auch zahlreiche weitere neue Kunden anlocken kann. Im letzten Quartal ist die Zahl der aktiven Kunden um knapp 39 % auf 6,9 Mio. gestiegen.

Insgesamt dürfte der Nettogewinn in diesem Geschäftsjahr wohl in der Nähe des Vorjahresniveaus von 2,09 Euro liegen. Damit liegt das Verhältnis vom voraussichtlichen Jahresgewinn je Aktie zum derzeitigen Aktienkurs schon bei mehr als 46, was die Aktie sicherlich aus der Schnäppchenkategorie rausfallen lässt. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs aber auch schon um knapp 50 % zugelegt.

Die Zahlen der vergangenen Quartale haben aber doch deutlich gezeigt, dass HelloFresh noch jede Menge Potenzial besitzt. Das Wachstum geht in hohem Tempo weiter und bald dürften auch die Gewinne wieder steigen. Deshalb ist die Aktie für langfristige Anleger durchaus einen Blick wert.

