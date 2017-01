"37°": Ich sterbe, wie ich will" im ZDF / Dokumentation begleitet Menschen am Ende ihres Lebens (FOTO)

Mainz (ots) -Wenn man selbst über das Ende des eigenen Lebens bestimmen möchte,geht dem meist ein kräftezehrender Leidensweg voraus. DieZDF-Dokumentationsreihe "37°" begleitet drei Menschen, die nicht mehrlange zu leben haben, in ihren letzten Lebensmonaten. Der berührendeFilm zeigt am Dienstag, 24. Januar 2017, 22.15 Uhr, wie dieSchwerkranken mit der Situation ihres nahen Endes umgehen. Sensibelund ehrlich porträtiert Autor Yves Schurzmann Menschen, die mit demkonfrontiert sind, was wir im Alltag oft verdrängen.Klaus erhielt vor knapp fünf Jahren die Diagnose ALS. DieAmyotrophe Lateralsklerose ist eine unheilbare Krankheit, die dasNervensystem und die Muskeln lähmt. Klaus würde irgendwann an einerAtemlähmung sterben. Doch darauf will der 75-Jährige nicht warten undsucht einen Weg zum Freitod, der auch für seine Tochter Kerstin (49)verträglich ist.Für Antje (37) kommt Sterbehilfe nicht in Frage. Diealleinerziehende Mutter von zwei Kindern, 19 und zwölf Jahre alt,kämpft bis zum Schluss gegen ihren Lungenkrebs im Endstadium. Siewill so viel Zeit wie möglich gewinnen, um länger bei ihren Kindernsein zu können.Auch Andrea bekommt im Januar 2016 die Diagnose Lungenkrebs,unheilbar. Um ihre Lebenszeit zu verlängern, bekommt sie dreiChemotherapien. Die letzte bricht sie ab, weil die Nebenwirkungenunerträglich sind. Die 58-Jährige möchte im Hospiz sterben. Damitkennt sie sich aus, denn bis zu ihrer Krankheit arbeitete dieDiplom-Theologin als Krankhausseelsorgerin. Doch dann nimmt ihrSchicksal eine unerwartete Wendung.https://www.zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell