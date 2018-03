"37°"-Doku über die "Dreckwegmacher" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Harte Arbeit, schlechte Gerüche, bescheidenes Gehalt. Sie machenunseren Dreck weg, ihr Job geht auf die Knochen. "37°" begleitet amDienstag, 20. März 2018, 22.15 Uhr im ZDF, eine Müllwerkerin und zweiMüllwerker in ihrem Alltag. Tina Radke-Gerlach stellt in derDokumentation "Die Dreckwegmacher - Knochenjob Müllabfuhr" dreiMenschen vor, die die Hinterlassenschaften unseres modernen Lebensbeseitigen. Dabei fragt sie, wie die drei Müllwerker damitzurechtkommen, dass ihre Arbeit gesellschaftlich wenig Ansehengenießt, und ob der Spruch stimmt, dass Müllwerker ein Job für Leuteist, die sonst nichts gelernt haben.Müllwerkerin Janine ist 38 und alleinerziehende Mutter; sie hateine siebenjährige Tochter. 2015 hat sie bei der Stadt Münster ihrenTraumjob gefunden. Schwere körperliche Arbeit, Gestank und jeden TagWege von 25 Kilometer zu Fuß machen ihr nichts aus. Nur an dasAufstehen um 4.30 Uhr kann sie sich auch nach Jahren nicht richtiggewöhnen.Auch der 28-jährige Roy aus Kassel ist Müllwerker ausLeidenschaft. Roy liebt die Abwechslung in seinem Beruf. Dochmanchmal wird es auch ihm zu viel. Vor wenigen Monaten entdeckte ereinen schlafenden Flüchtling in der Mülltonne, gerade nochrechtzeitig.Christian arbeitet gerne bei der Müllabfuhr. Mit diesem Beruf hatsich der 34-Jährige einen Kindheitstraum erfüllt. Täglich schwereTonnen zu laden, ist dennoch anstrengend. Zudem reicht das Geld fürseine sechsköpfige Familie kaum bis zum Monatsende. Und immer wiedersehen sich vor allem seine Kinder mit Vorurteilen konfrontiert, unterdenen die ganze Familie leidet.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell