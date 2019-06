37. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund, 19. bis 23. Juni 2019

Bonn (ots) - In Dortmund kommen vom 19. bis zum 23. Juni 2019unter dem Leitwort "Was für ein Vertrauen" 100.000 Menschen beimEvangelischen Kirchentag zusammen. Die Besucher beschäftigen sich inVorträgen, Konzerten und Gottesdiensten mit dem Thema "Vertrauen". Zuden gut 2000 Veranstaltungen haben sich zahlreiche Politiker undProminente angemeldet. Das Treffen evangelischer Christen soll auchein Zeichen gegen die Spaltung der Gesellschaft, Fremdenfeindlichkeitund die Verrohung der Sprache setzen. phoenix berichtet ausführlichinsgesamt mehr als vier Stunden lang in Sondersendungen aus Dortmund.Der ehemalige Spiegel- und Süddeutsche Zeitung-Journalist HansLeyendecker ist Kirchentagspräsident und eröffnet den Kirchentag. DenEröffnungsgottesdienst mit einem Grußwort des BundespräsidentenFrank-Walter Steinmeier überträgt phoenix am Mittwoch, 19. Juni 2019von 17.30 - 19.00 Uhr live vom Dortmunder Ostentor.Am Freitag, 21. Juni 2019 sendet phoenix von 14.30 Uhr bis 16.00Uhr eine zweistündige Zusammenfassung des Kirchentages vomHauptpodium zu dem Vortrag "30 Jahre Mauerfall. Wie gerecht geht eszu in der Republik?" mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey,dem Theologen und Bürgerrechtler Frank Richter, dem DortmunderOberbürgermeister Ullrich Sierau sowie dem Oberbürgermeister derLutherstadt Wittenberg Torsten Zugehör. Außerdem zeigt phoenix eineZusammenfassung der Rede des Bundespräsidenten Frank-WalterSteinmeier zum Thema "Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne"sowie eines Gesprächs u.a. mit Annette Schavan und demWissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. phoenix-Reporter ErhardScherfer beobachtet den Kirchentag, vermittelt Hintergründe und führtGespräche mit Beteiligten und Besuchern.Am Samstag, 22. Juni 2019 berichtet phoenix von 13.00-14.15 Uhrvom Evangelischen Kirchentag und zeigt u.a. den Auftritt vonBundeskanzlerin Angela Merkel in der Dortmunder Westfalenhalle.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell