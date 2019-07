375 Euro Zulage im ersten Bausparjahr / Riester-Bonus und Wohnungsbauprämie auch für Berufsanfänger

Potsdam (ots) - "Auszubildende und Berufsanfänger erhalten 375Euro, wenn sie im ersten Ausbildungs- oder Berufsjahr einenRiester-Bausparvertrag abschließen", so Werner Schäfer, Vorsitzenderdes Vorstandes der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG. Wer nichtälter als 25 Jahre und unmittelbar förderberechtigt ist, muss dafürlediglich den Sockelbeitrag von 60 Euro selbst einzahlen, um dieeinkommensunabhängige Grundzulage von 175 Euro zu bekommen.Zusätzlich werden im ersten Jahr 200 Euro Berufseinsteigerbonusgezahlt.Bereits ab 16 Jahre haben junge Sparer für Einzahlungen auf denBausparvertrag Anspruch auf bis zu 45 Euro Wohnungsbauprämie (WOP).Für Beschäftige gelten Einkommensgrenzen. Attraktiv für jungeMenschen: Die Wohnungsbauprämie gibt es auch dann, wenn sie ihrBausparguthaben nach sieben Jahren Bindungsfrist nichtwohnwirtschaftlich einsetzen und über das Guthaben frei verfügen.Dies ist aber nur einmal pro Bausparer möglich.Als Auszubildender hat man oft sogar tariflichen Anspruch aufvermögenswirksame Leistungen (VL) vom Arbeitgeber. Bis zu 40 Euro VLkönnen so im Monat zusätzlich auf dem Bausparvertrag gespart werden.Bei Einhaltung bestimmter Einkommensgrenzen kommen noch einmalmaximal 43 Euro Arbeitnehmersparzulage vom Staat dazu. Ist dieVL-Zahlung tarifvertraglich nicht vereinbart, können die 40 Eurotrotzdem vom Arbeitgeber auf das Bausparkonto überwiesen werden. Sowird die Arbeitnehmersparzulage nicht verschenkt.Um alle Förderungen zu nutzen, empfiehlt die LBS Ost jungenLeuten, einen Riester-Bausparvertrag sowie einen zusätzlichenBausparvertrag für WOP und VL abzuschließen. So beginnen sie nichtnur frühzeitig mit dem Vermögensaufbau, sondern sichern sich auch diegünstigen Zinsen für eine künftige Finanzierung der eigenen vierWände.Pressekontakt:Ariane GreinerTel.: 0331/969 21 54Mail: ariane.greiner@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell