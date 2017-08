374 000 Personen erhielten Ende 2016 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wiesbaden (ots) - Am Jahresende 2016 erhielten in Deutschland rund374 000 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel desZwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII "Sozialhilfe"). Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren davon 54 %Männer und 46 % Frauen.2016 sank die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zumLebensunterhalt im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 %. 2015 hatten 398000 Personen entsprechende Leistungen bezogen. Zuvor war die Zahl derLeistungsbezieherinnen und -bezieher letztmals im Jahr 2009zurückgegangen.241 000 Leistungsberechtigte (64 %) lebten in Einrichtungen wieWohn- oder Pflegeheimen. 133 000 Leistungsberechtigte (36 %) lebtenaußerhalb solcher Einrichtungen, davon überwiegend inEinpersonenhaushalten. Gegenüber dem Vorjahr ging vor allem die Zahlder in Einrichtungen lebenden Empfängerinnen und Empfänger zurück.Ende 2016 bezogen 7,5 % weniger Personen in Einrichtungen Hilfe zumLebensunterhalt, 2,7 % weniger Personen außerhalb von Einrichtungen.Mit 54 Jahren waren die Leistungsbezieherinnen und -bezieher inEinrichtungen im Durchschnitt deutlich älter als außerhalb vonEinrichtungen (43 Jahre).Hilfe zum Lebensunterhalt richtet sich unter anderem an Menschenmit Behinderung und pflegebedürftige Personen, die in Einrichtungenleben und dort Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem6. Kapitel (SGB XII) oder Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel (SGBXII) beziehen. Sie können neben diesen rein maßnahmenbezogenenSozialhilfeleistungen auch Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten.Voraussetzung hierfür ist, dass sie diesen Bedarf nicht in andererWeise decken können, zum Beispiel durch Renteneinkünfte oder durchLeistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nachdem 4. Kapitel (SGB XII). Außerhalb von Einrichtungen kommt die Hilfezum Lebensunterhalt etwa für vorübergehend Erwerbsunfähige,längerfristig Erkrankte oder Personen im Vorruhestand mit niedrigerRente in Betracht.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Sonja Potting,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 53www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell