36. Robert Geisendörfer Preis für Hörfunk- und Fernsehproduktionen

Hannover (ots) - Die feierliche Verleihung des Robert GeisendörferPreises 2019 findet am 26. September 2019 in Zusammenarbeit mit demRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in Berlin statt. In diesem Jahrwerden insgesamt sechs Produktionen mit dem evangelischen Medienpreisausgezeichnet. In der Kategorie "Allgemeine Programme" werden jeweilszwei Preise für Hörfunk- und Fernsehsendungen vergeben, in derKategorie "Kinderprogramme" ebenfalls zwei Preise. Außerdem wird derSonderpreis der Jury 2019 verliehen, der in diesem Jahr an SophieBurkhardt, stellvertretende Programmgeschäftsführerin, und FlorianHager, Programmgeschäftsführer von funk, geht. Die Preise sindinsgesamt mit 30.000 Euro dotiert, der Sonderpreis ist undotiert.Moderiert wird die Preisverleihung von chrismon-ChefredakteurinUrsula Ott.Am 25. September, einen Tag vor der Verleihung, werden Ihnen diePreisträgerinnen und Preisträger mit Sperrfrist bekanntgegeben.Bildmaterial von der Preisverleihung und den einzelnen Gewinnernfinden Sie am 26. September ab 21.30 Uhr zum Download unter:https://www.geisendoerferpreis.de/presseDer Robert Geisendörfer Preis wird seit 1983 alljährlich imGedenken an den christlichen Publizisten Robert Geisendörfer(1910-1976) verliehen. Ausgezeichnet werden Hörfunk- undFernsehsendungen aus allen Programmsparten, die das persönliche undsoziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zur gegenseitigenAchtung der Geschlechter beitragen. Mit dem Sonderpreis wird darüberhinaus eine exemplarische publizistische oder künstlerische Leistunggewürdigt.Weitere Informationen unter: www.geisendoerferpreis.deHannover, 19. September 2019Pressestelle der EKDDiese Pressemitteilung wird zeitgleich von den Pressestellen derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und des Gemeinschaftswerksder Evangelischen Publizistik (GEP) versandt. Mehrfachzusendungenbitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell