36 Prozent würden betrunken E-Scooter fahren (YouGov) (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -Besonders zu Volksfesten, wie aktuell dem Oktoberfest in München,ist die Attraktivität der E-Scooter sehr hoch. Um nach demWiesn-Besuch schnell und bequem nach Hause oder zur nächsten Party zufahren, nutzen viele das neue Trend-Gefährt. Aus gegebenem Anlass,befragte das Portal ScooterExperten.de in einer Online-Studie* über2.000 Deutsche zur Fahrbereitschaft bei Trunkenheit am Lenker derE-Scooter, mit einem beunruhigenden Ergebnis: Über 36% derBefragten** würden nach einem Alkoholkonsum mit dem E-Scooter fahren,davon sogar 50% stark alkoholisiert nach einer Maß Bier und mehr.In einer repräsentativen Online-Studie der Ratgeberplattform fürE-Roller und E-Scooter ScooterExperten.de wurden über 2.000 Deutschezum Alkoholkonsum und der anschließenden Fahrbereitschaft mit demE-Roller befragt. Auf die Frage "Nach welchem Bier- oder Weinkonsumwürden Sie nach einem Volksfest (z. B. Oktoberfest, Wasen) einenE-Scooter fahren?" gaben 36% der Befragten** an, dass sie nach einemAlkoholkonsum die Fahrt mit dem E-Scooter antreten würden. 50% derAlkoholtrinker sind zudem nach einem Konsum von einer Maß und mehrgewillt, eine E-Scooter Fahrt anzutreten.Männer fahren häufiger alkoholisiert als FrauenVorwiegend Männer (43%) haben keine Bedenken nach demAlkoholkonsum mit dem E- Scooter zu fahren, davon würden 59% auchnach dem Konsum von über einer Maß auf den E-Scooter steigen. 29% derbefragten Frauen würden nach einem Alkoholkonsum eine Fahrt mit demE-Scooter antreten, davon 37% auch nach einer Maß Bier und mehr.Besonders bei den jüngeren Befragten (18 bis 34-jährigen) liegt dieZahl der Fahrbereitschaft nach einem Alkoholkonsum bei 51%. Auch nachdem Konsum von mehr als einer Maß Bier, würden 61% der jüngerenalkoholtrinkenden Fahrer einen E-Scooter steuern. Bei den 55 Jahreund älteren Befragten fahren 25% nach einem Alkoholkonsum mit einemElektroroller, davon 34% auch nach einer Maß Bier und mehr.Die alkoholisierte Fahrt mit einem E-Scooter ist strafbarWas viele nicht wissen: Die alkoholisierte Fahrt mit einemE-Scooter ist einer alkoholisierten Autofahrt gleichgesetzt undebenso gefährlich und strafbar ab 0,5 Promille. Der Promillegehalt imBlut nach dem Konsum einer Maß Bier liegt je nach Körpergewicht beica. 0,6 bis 1,0 - beispielsweise für einen 80kg schweren Mann bei0,8. Gemäß § 24a des Straßenverkehrsgesetzes wird eine Missachtungmit Bußgeld von mindestens 500 Euro, einem Fahrverbot von einem Monatund einer Eintragung von 2 Punkten ins FlensburgerFahreignungsregister geahndet. Der Automobilclub von Deutschland(AvD) warnt vor einem Verstoß und die damit verbundene Gefährdung desStraßenverkehrs: "Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, sollte das tunohne Alkohol getrunken zu haben", so Herbert Engelmohr vom AvD.*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2091 Personen zwischen dem 17.09. und19.09.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.** "weiß nicht" / "nicht zutreffend" wurden in dieser Auswertungherausgerechnet.ScooterExperten.de ist der Ratgeber für E-Roller und E-Scooter:vom Kauf, über Versicherung, Kosten und umweltschonendes Fahren -powered by eprimo.