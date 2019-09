36 Prozent der Deutschen haben Angst vor E-Scootern (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -In diesem Jahr schaffen E-Scooter ihren Durchbruch in Deutschland,in knapp 60 Städten werden von zahlreichen Anbietern die neuenE-Roller zum Verleih angeboten. Viel Begeisterung aber auch Kritik umden neuen Fortbewegungstrend sind zu hören. In einer Online-Studie*befragten die SCOOTER EXPERTEN über 2.000 Deutsche zur Sicherheit undGeschwindigkeit der E-Scooter und klären auf der Plattformwww.ScooterExperten.de über Potenzial und Risiken von E-Mobilitätauf.In einer repräsentativen Online-Studie der Ratgeberplattform fürE-Roller und E-Scooter ScooterExperten.de wurden über 2.000 Deutschezu Gefahren und Risiken des neuen Mobilitätstrends, den E-Scootern,befragt. Auf die Frage "Vor welchen Fortbewegungsmitteln haben Sieals Fußgänger im Straßenverkehr Angst?" gaben 36% der BefragtenE-Scooter als größte Gefahr an. Vorwiegend Ältere haben vor denE-Scootern Angst: Dies sehen 46 % der Befragten, die 55 Jahre oderälter sind so und fühlen sich aufgrund der E-Scooter imStraßenverkehr nicht sicher. Bei den jüngeren Befragten (18-24 Jahre)liegt die Zahl bei 25%. Die Angst vor Autos und Fahrrädern ist gleichverteilt: Je 31% der Deutschen haben laut Studie Angst vor diesenFortbewegungsmitteln. "Erstaunlich ist die enorme Angst vorE-Scootern, obwohl im Vergleich zu diesen sich viel mehr PKWs undFahrräder auf den Straßen bewegen. Nach persönlichen Gesprächen mitden Bürgern ist es primär die Angst vor Neuem und Unbekanntem", soder E-Mobilitätsexperte Igor Smeljanski von ScooterExperten.de. ZurVeranschaulichung: In Berlin leben aktuell über 3,6 Millionen Bürger,auf den Straßen fahren 1,21 Millionen PKWs und ca. 3,1 MillionenFahrräder und nur ca. 9.050 E-Scooter. Dennoch haben hier 48% Angstvor E-Scootern im Straßenverkehr. "Wir wünschen uns mehrAufklärungsarbeit durch die Sharinganbieter, sowie bessere Kontrolleund Durchführung von Maßnahmen bei rücksichtslosem Gebrauch derScooter", so Smeljanski.Für die Hälfte der Deutschen ist der E-Scooter zu schnellE-Scooter dürfen ohne Führerschein ab 14 Jahren gefahren werdenund erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 20km/h. Über die Hälfteder Befragten (53%) empfinden die Geschwindigkeit von E-Scootern alszu schnell. Dabei spielt das Geschlecht keine Rolle: 51% der Männerund 55% der Frauen empfinden die Geschwindigkeit der E-Roller als zuschnell. Vorwiegend für Ältere fahren die E-Scooter zu schnell: 65%der 55-jährigen und älteren Befragten finden die E-Scooter zuschnell, bei der jüngeren Zielgruppe (18 bis 24 Jahre) sind es 28%."Wir fordern eine Abschaltung des Motors von E-Scootern auf Gehwegenund in Fußgängerzonen, um die Sicherheit der Passanten zugewährleisten", positioniert sich E-Mobilitätsexperte Igor Smeljanskivon ScooterExperten.de.ScooterExperten.de ist der Ratgeber für E-Roller und E-Scooter:vom Kauf, über Versicherung, Kosten und umweltschonendes Fahren -powered by eprimo. Besondere Aufmerksamkeit erlangten die SCOOTEREXPERTEN durch die Green Scooter Challenge im August 2019, einer30-tägigen Fahrt mit dem E-Scooter über 1.200km durch Deutschland.*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2045 Personen zwischen dem 30.08. und02.09.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:ScooterExperten.deIgor Smeljanskiigor@ScooterExperten.deTel.: 069/69 767 05 45Original-Content von: SCOOTER EXPERTEN powered by eprimo, übermittelt durch news aktuell