36 Größte Umsätze von gestern: Nicht verpassen!

Die Aktien von(NASDAQ:UTME) stiegen um 110,7% und schlossen am Mittwoch bei $82,17. UTime-Aktien sprangen am Dienstag um 875%, nachdem das Unternehmen seinen Börsengang mit $4 pro Aktie bepreist hatte.(NASDAQ:BNSO) gewann 44,6% und schloss bei $9,89. Die Aktien von(NYSE:SOS) stiegen um 28,4% und schlossen bei $5,78. Ein Beitrag auf einem Reddit-Thread am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!