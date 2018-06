36 Grad und es wird noch heißer... - Wenn das Büro zur Sauna wird (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Temperaturen von 30 Grad und mehr,strahlender Sonnenschein, blauer Himmel - schöner kann der Sommereigentlich doch nicht sein. Blöd nur, wenn man im Büro sitzen undleise vor sich hin schwitzen muss. Alles, womit man sich frische Luftzufächeln kann, wird zweckentfremdet und der beliebteste Platz istnicht der an der Kaffeemaschine, sondern - falls überhaupt vorhanden- vor dem Kühlschrank. Aber was kann man tun, um die Lage zuverbessern? Die Antwort hat meine Kollegin Jessica Martin.Sprecherin: Jetzt im Sommer wird das Büro schnell zur Sauna. Dennwenn draußen die Temperaturen auf über 26 Grad klettern, heizen sichviele Gebäude richtig schnell auf und es wird unerträglich, sagtAndreas Stephan von der gesetzlichen Unfallversicherung VBGO-Ton 1 (Andreas Stephan, 20 Sek.): "Deswegen soll ein Unternehmersich auch Gedanken machen, dass er so ab 26 Grad Maßnahmendurchführt, spätestens ab 30 Grad muss er das dann auch tun, und ab35 Grad, dann darf ein Arbeitsraum eigentlich gar nicht mehr alssolcher genutzt werden ohne zusätzliche Maßnahmen, und die sind imBüro eigentlich völlig unpraktikabel, da reden wir über Maßnahmen wieHitzeschutzkleidung oder Luftduschen."Sprecherin: Besser ist es die Hitze von vornherein auszusperren.So sollte der Arbeitgeber dafür sorgen, dass es vor den Fensterneinen geeigneten Sonnenschutz gibt.O-Ton 2 (Andreas Stephan, 25 Sek.): "Dann ist aber auch wichtig,dass der, bevor die Wärme reinkommt, auch schon runtergelassen wirdund nach Möglichkeit auch lange genutzt wird, vielleicht auch überdie Arbeitszeit hinaus. Eine andere gute Maßnahme wäre zum Beispiel,wenn man die Kolleginnen und Kollegen, die früh morgens kommen,anspricht, dass sie die Fenster alle öffnen. Auch hier ist eswichtig, wenn die Kühle drin ist, dann soll sie auch drin bleiben undnicht die Wärme wieder rein kriechen. Also, rechtzeitig die Fensterschließen ist dann das richtige Mittel."Sprecherin: Eine sehr umstrittene Variante für eine angenehmeArbeitstemperatur ist die Klimaanlage. Doch die kann auch schnell malkrank machen. Denn:O-Ton 3 (Andreas Stephan, 28 Sek.): "Wenn sie schlecht gewartetwerden, können sich dort Keime bilden, Schimmelpilze, die dann in dieLuft kommen. Außerdem, wenn sie schlecht eingestellt sind, könnendann auch Zuglufterscheinungen auftreten, und vielleicht wird sieauch zu stark runter gekühlt. So eine Temperaturdifferenz von sechsbis acht Grad sollte man nicht überschreiten. Wenn man aus demGebäude rauskommt und das Gefühl hat, man läuft gegen eine Wand, oderwenn man im Raum sitzt und muss vielleicht noch mit einer Decke sichirgendwie behelfen, damit man sich wieder warm fühlt, dann ist siedefinitiv zu kühl eingestellt, dann sollte nachreguliert werden."Abmoderationsvorschlag:Sowas wie Hitzefrei im Büro gibt es also leider nicht. Deshalbfinden Sie alle Infos zu erträglichen Büro-Temperaturen auch noch malim Netz unter www.vbg.de.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deWWW.dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell