36. EnBW Deutscher Turner-Bund Pokal Stuttgart 2019 - Dabei treten auch zahlreiche Spitzensportler der Bundeswehr an

Stuttgart (ots) - Vom 15. bis 17. März messen sich die bestenTurnerinnen und Turner im Einzel-Mehrkampf sowie der Team Challengebeim Weltcup in Stuttgart. An diesem traditionsreichen Turnspektakelnehmen zahlreiche Bundeswehr-Sportsoldatinnen und -soldaten derStreitkräftebasis mit aussichtsreichen Titelchancen teil. ImEinzel-Mehrkampf starten unter anderem die Weltcup Gesamtsiegerin von2018 und amtierende Deutsche Meisterin im Mehrkampf und am Barren,Stabsunteroffizier Elisabeth Seitz sowie Stabsunteroffizier MarcelNguyen, Deutscher Meister im Mehrkampf 2018, beide aus derSportfördergruppe Todtnau/Fahl. Im Team Challenge der Frauen startetdie Weltmeisterin von 2017, Hauptgefreiter Pauline Schäfer. Den zweiMannschaften für die Team Challenge der Männer gehören unter anderemdie drei Berliner Sportsoldaten Stabsunteroffizier Lukas Dauser,Obergefreiter Nils Dunkel und Stabsunteroffizier Philipp Herder an.Außerdem Hauptgefreiter Carlo Hörr und Stabsunteroffizier Felix Pohlvon der Sportfördergruppe Todtnau/Fahl und Stabsunteroffizier IvanRittschik aus der Sportfördergruppe Frankenberg. AlleSpitzensportlerinnen und -sportler der Bundeswehr sind Angehörige desOrganisationsbereichs Streitkräftebasis, zu der alle 15Sportfördergruppen der Bundeswehr und die Sportschule der Bundeswehrgehören.Pressekontakt:Landeskommando Baden-WürttembergDezernat InformationsarbeitNürnberger Straße 18470374 StuttgartTel.: 07 11 / 52 10 - 40 50Mobil: 01 73 - 2 09 61 77E-Mail: PressestelleLKdoBW@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell