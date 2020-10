36. Deutsche Gründer- und Unternehmertage gefragte Plattform in Pandemie-Zeiten

Berlin/Potsdam (ots) - Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) konnten in diesem Jahr mit ihren umfassenden - teils speziell auf die Corona-Krise zugeschnittenen - Angeboten vielen Gründerinnen und Gründern Orientierung, Rat und Hilfestellung in herausfordernden Zeiten bieten. Die ausschließlich online und jeweils für begrenzte Tageszeiten erhältlichen Tickets wurden gut genutzt, alle Hygienevorgaben konnten eingehalten werden.Die Veranstalter, die Investitionsbank Berlin (IBB) und die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), hatten sich bewusst für einen Rahmen entschieden, der auch den persönlichen Austausch ermöglicht. Dieses wurde von den Teilnehmenden sehr geschätzt. Den Ausstellern gefiel besonders, dass die deGUT ein Zeichen setzen und beweisen konnte, dass Veranstaltungen mit Publikumsverkehr sicher umgesetzt werden können.Das Programm war ebenso vielfältig wie in den Vorjahren, allerdings leicht reduziert und in den Besucherzahlen begrenzt, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Alle Seminare verzeichneten eine große Nachfrage, die zwölf Workshops waren bereits im Vorfeld ausgebucht.Die deGUT wird gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Die nächste deGUT findet am 29. und 30. Oktober 2021 in der ARENA Berlin statt.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrichstraße 23 A10969 BerlinTel.: 030 257717-90E-Mail: presse@deGUT.dewww.deGUT.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell