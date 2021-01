36 Aktien: Vor der Börse am Donnerstag!

(NYSE:SOS) Aktien stiegen um 109,9% auf $3.61 im vorbörslichen Handel, nachdem sie am Mittwoch um 24% gestiegen waren. SOS angeheuert Krypto Bergbau, Sicherheit, Versicherung Quelle, Eric Yan zum team.(NASDAQ:NCTY) stieg um 47,8% auf $22,00 im vorbörslichen Handel, nachdem es am Mittwoch um 74% gestiegen war. The9 unterzeichnete am Montag ein rechtsverbindliches Kooperations- und Investitions-Termsheet mit Kryptowährungs-Mining-Investoren unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!