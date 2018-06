365 Tage Familien-Spaß satt in deutschen Freizeitattraktionen (FOTO)

Hamburg (ots) -Adrenalin-pur, Sommer-satt und eine neue, nervenaufreibendeRennstrecke. Neben dem Gefängnis Santa Fu, den Märchen der BrüderGrimm, kann auch die Welt von Peppa und ihren Freunden mit insgesamtvier Attraktionen entdeckt werden. Im LEGOLAND® Deutschland Resortheißt es Bühne frei für die fesselnde und nervenaufreibende, neuenRennstrecke. Pünktlich zur Feriensaison kann auch ordentlich gespartwerden, denn ab dem 5. Juli purzeln bei der Merlin Jahreskarte wiederdie Preise. Ein Jahr freier Eintritt in bis zu 21 Merlin Attraktionenund viele weitere Vorteile.Neben den Neuheiten im Heide Park Resort in 2018 wird parallelbereits fleißig an den Holzschienen Europas höchster und schnellsterHolzachterbahn "Colossos" gearbeitet. Mit einem Investment von 12Millionen Euro wird u.a. die Kerto-Holzschiene, die Colossos zu einerechten Holzachterbahn macht, auf der kompletten Streckenlänge von 1,5Kilometer erneuert. Welche weiteren Highlights 2019 auf dieAdrenalin-Junkies wartet und auf welche Neuerungen sich die Besuchernoch freuen dürfen, wird aber noch nicht verraten.Im LEGOLAND® Deutschland Resort im bayerischen Günzburg hat mitdem Großen LEGO Rennen Virtual Reality (VR) Einzug in den Parkgehalten. Mit Hilfe der VR-Brille tauchen junge Rennfahrer ab sechsJahren in eine 360° LEGO Welt ein und bestreiten ein einzigartigesWettrennen gegen andere LEGO Figuren. Die Achterbahnfahrt wird so zueinem völlig neuen, unvergesslichen Erlebnis.Aber auch bei den Indoor-Attraktionen gibt es Neuigkeiten: Im SEALIFE Hannover gibt es Nachwuchs, denn dort sind acht kleineSumpfschildkröten eingezogen, die nun in Kooperation mit demNABU-Niedersachsen aufgepäppelt werden, bis diese stark genug sind,um in die Natur entlassen zu werden. Auch das SEA LIFE Konstanz hatsich mit der Eröffnung von Deutschlands erster interaktiverSchildkröten-Rettungsstation in diesem Jahr ganz dem Thema zum Schutzder Meeresschildkröten gewidmet. In der neuen Themenwelt "SOSSchildkröte" können kleine und große Besucher an vier interaktivenStationen nachgebildete Stoffschildkröten gesund pflegen und sodirekt nachvollziehen, welche Arbeit Biologen auf der ganzen Weltleisten, um Schildkröten zu retten.Aber auch die Grusel-Fans kommen in diesem Jahr voll auf ihreKosten:Merlin Jahreskarten Inhaber profitieren nicht nur vom kostenfreienEintritt, sondern können sich auch auf kostenfreies Parken (PremiumMerlin Jahreskarte) und auf viele weitere Vorteile freuen. Außerdemerhalten Merlin Jahreskarten Inhaber exklusiven Zugriff aufRabattaktionen im Merlin Holiday Club und können somit zu traumhaftenRabatten in unseren Resorts schlafen - Schöne Träume garantiert!Hinweise zum Unternehmen:MERLIN ENTERTAINMENTS plc ist die größte europäischeEntertainment-Gruppe und die zweitgrößte weltweit - mit über 110Attraktionen in 23 Ländern auf vier Kontinenten. Ziel der Gruppe istes, Millionen Besuchern jeden Tag aufs Neue einzigartige undunvergessliche Momente zu schenken. Um dies zu erreichen, wird aufden Einsatz und die Leidenschaft der Teams - sowie auf die innovativeStärke der unverwechselbaren Marken vertraut. Mit 12 Marken weltweitetablierten Marken werden unvergessliche Momente für Besucherweltweit geschaffen. Zu Merlin Entertainments plc gehören die MarkenSEA LIFE, Madame Tussauds, LEGOLAND, The Coca-Cola London Eye, TheDungeons, Gardaland Resort, LEGOLAND Discovery Centres, Little BIGCity, Alton Towers Resort, Warwick Castle, THORPE PARK Resort,Blackpool Tower, Heide Park Resort, Sydney Tower Eye und SKYWALK.Alle Marken sind unverwechselbar, faszinierend und innovative undhaben großes Wachstumspotential für die Zukunft. Mehr Informationenauf www.merlinentertainments.biz.Pressekontakt:Andrea Lindau, Senior Brand ManagerE-Mail: Andrea.Lindau@merlinentertainments.bizTel.: 040 30 09 06 35Original-Content von: Merlin Entertainments Group Deutschland, übermittelt durch news aktuell