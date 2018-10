361 Degrees: Das wird noch ein spannendes Thema!

In unserer neuen Analyse nehmen wir 361 Degrees unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter". Die 361 Degrees-Aktie notierte am 05.10.2018 mit 1,93 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von 361 Degrees gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,35 insgesamt 72 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Apparel & Textile Products", der 26,06 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von 361 Degrees investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,86 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products einen Mehrertrag in Höhe von 3,25 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen 361 Degrees. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.