360°-Skizzen befördern Designer direkt auf den Fahrersitz (FOTO)

Köln (ots) -Ford erprobt eine neue Methode, die es Designern per 3D oder Virtual Realityermöglicht, ihre Ideen umgehend zu visualisieren und aus der Perspektive desFahrers oder anderer Passagiere zu erleben.Statt wie üblich zweidimensionale Skizzen anzufertigen, die im Nachhinein alsdreidimensionale Modelle erstellt werden, können Designer mit dieser Methodeihre Konzepte direkt unter realistischen Bedingungen testen - ein überzeugendesBeispiel für den von Ford verfolgten Ansatz des kundenzentrierten Designs, beidem stets das Erlebnis des Endverbrauchers im Mittelpunkt steht."360°-Skizzen ermöglichen die gemeinsame Visualisierung von Armaturentafel,Türen, Sitzen und Mittelkonsole, wodurch die Interaktion dieser Elemente vielbesser und schneller erfassbar ist. Außerdem können wir dank dieser Methode inEchtzeit und an mehreren Elementen gleichzeitig zusammenarbeiten", sagte NicolasFourny, Interior Designer, Ford of Europe.Die im Ford Design-Zentrum in Köln entwickelte 360°-Skizzen-Technologie kommtbereits bei der Gestaltung neuer Modelle zum Einsatz. Fourny und sein Teamverwenden zudem Animationen, um die Skizzen atmosphärisch zum Leben zu erwecken.So kann beispielsweise die Beleuchtung einer Armaturentafel oder die Bewegunganderer Elemente simuliert werden.Auf diese Weise können Optimierungen im Innenraum, die zum Beispiel die Sicht-oder Platzverhältnisse von Fahrgästen verbessern, deutlich effizienter alsbisher umgesetzt werden.Laut eigener Aussage bezog Fourney seine Inspiration für die360°-Skizzen-Methode aus der Entwicklung von Computerspielen, in deren Zentrumdie Entwicklung virtueller Welten steht.Eine weitere innovative Technologie, die Ford in diesem Jahr als ersterAutomobilhersteller anwendet, ist Gravity Sketch - eine3D-Virtual-Reality-Methode, die Designer bei der Entwicklung vonkundenzentrierten Designs unterstützt.Weitere Informationen zu Gravity Sketch finden Sie (in englischer Sprache) hier:http://ots.de/KqR5YrLink auf BilderÜber den nachfolgenden Link sind Bilder und weiterführende Informationen zumThema abrufbar: http://designworkshop2019.fordpresskits.comHinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlicherhältlich ist.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen,realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und derCO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neueneuropäischen Fahrzyklus (NEFZ), das vorherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nachdem NEFZ gemessenen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.