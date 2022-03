360°-Lösungsansatz für Citizen Development: No-Code-Tool von smapOne ergänzt Microsoft Power Platform

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Dresden, Hannover, Ulm (ots) -Die Lücke zwischen dem Bedarf an Business-Apps und vorhandenen IT-Ressourcen wächst beständig. Citizen Development soll hier Abhilfe schaffen und diese "App Gap" schließen können. Die No-Code-Plattform von smapOne ergänzt nun die Low-Code-Tools der Microsoft Power Platform zu einem 360-Grad-Lösungsansatz für Citizen Development. Der kombinierte Einsatz beider Plattformen erleichtert es Unternehmen, sich trotz des Fachkräftemangels aus eigener Kraft zu digitalisieren."Für uns ist die Kombination beider Tools die ideale Lösung, um viele Unternehmensprozesse unkompliziert zu digitalisieren." - Lukas Schmidt, Experte für Digitale Anwendung & Prozesstechnologie der Bayernwerk Netz GmbHDie digitale Transformation scheint in deutschen Unternehmen des Mittelstands zu stocken. 96.000 IT-Stellen sind momentan unbesetzt [Bitkom-Studie 03.01.2022]. Zudem steigt der Bedarf an Business-Anwendungen derzeit fünfmal schneller, als IT-Fachleute ihn bedienen können. IT-Abteilungen sind überlastet, aber die Nachfrage nach individuellen Business-Anwendungen steigt unaufhaltsam - in der Branche wird das Phänomen "App Gap" genannt. "Unternehmen benötigen daher eine neue und nachhaltige Digitalstrategie. smapOne ergänzt das Microsoft Portfolio mit No-Code-Tools zu einer 360-Grad-Lösung für die Digitalisierung von Prozessen. Wir wollen Unternehmen mit der Unterstützung von Microsoft in einer Citizen-Development-Offensive aufklären und ihnen gemeinsam dabei helfen, diese "App-Lücke" schneller und effizienter zu schließen", sagt Sven Zuschlag, CEO der smapOne AG.360-Grad Lösung für "end-to-end"-digitalisierte ProzesseDie Bayernwerk Netz GmbH setzt bereits auf beide Tools im kombinierten Einsatz. "Für uns ist die Kombination beider Tools die ideale Lösung, um viele Unternehmensprozesse unkompliziert zu digitalisieren", bestätigt Lukas Schmidt, Experte für Digitale Anwendung & Prozesstechnologie der Bayernwerk Netz GmbH. Dr. Josef Schwaiger, Consultant digitale Technologien bei Bayernwerk Netz GmbH ergänzt: "Für mich ist der riesengroße Vorteil des Einsatzes beider Lösungen, dass ich damit einen digitalen Ende-zu-Ende-Prozess gestalten kann. Durch den Einsatz beider Tools und die sinnvolle Verknüpfung an der richtigen Stelle kann jeder Prozess komplett digital von der ersten Datenerfassung bis zur letzten Auswertung abgebildet werden." Und weiter: "Durch die Vielfalt der Anknüpfungspunkte mit Power Apps sind auch der Weiterverarbeitung der Daten fast keine Grenzen gesetzt. Das ist für mich absolut wichtig. Wenn ich Medienbrüche vermeide, kann ich einfach so viel mehr möglich machen. Ich verliere keine Daten, spare Zeit und bin jederzeit transparent von Anfang bis Ende."Vorteile des gemeinsamen Einsatzes von smapOne und Microsoft Power Platform- Prozessdigitalisierung ohne zusätzliche IT-Fachkräfte- EIN (!) Werkzeugkasten für alle Unternehmensprozesse- Abteilungsübergreifende Digitalstrategie- Effizienz steigern, Zeit und Kosten einsparen- Mitarbeitende in die Transformation des eignen Arbeitsplatzes integrieren und motivieren- Wettbewerbsvorteile sichern durch schnellere DigitalisierungVon einfachen Datenerfassungs- und Dokumentationsprozessen bis hin zu unternehmensstrategischen Prozessen auf Managementebene: mit der Kombination der Microsoft Power Platform und smapOne steht Unternehmen nun eine neue Digitalstrategie zur Verfügung. Beide Tools befähigen Mitarbeitende von Unternehmen - mit und ohne IT-Kenntnisse - Prozesse auf allen Unternehmensebenen eigenständig in zeit- und kostensparende Business-Apps zu überführen und so den Bedarf an digitalen Anwendungen kostengünstig und effizient aus eigener Kraft abzudecken.Gemeinsam die "App Gap Challenge" meisternPower Apps und smapOne - ein Low-Code- und ein No-Code-Tool - vereint das Ziel, Unternehmensprozesse zu digitalisieren und Mitarbeitende in Unternehmen dazu zu befähigen, dies aus eigener Kraft zu tun. Die beiden Tools ergänzen sich durch ihre unterschiedlichen Einsatzszenarien:Mit dem intuitivem No-Code-App-Baukasten von smapOne kann buchstäblich jedermann analoge Alltagsprozesse digitalisieren. Klassische Datenerfassungs- und Dokumentationsprozesse wie Abnahmen, Checklisten, Kontrollen oder Protokolle können mit smapOne auch gänzlich ohne IT-Kenntnisse innerhalb weniger Minuten in produktive, professionelle Business-Apps überführt werden - dank Drag & Drop und vorgefertigten Formularen. smapOne basiert auf Microsoft Azure und nutzt Produkte der Power Platform, was die Integration in bestehende IT-Landschaften deutlich vereinfacht.Microsoft Power Apps ist ein Low-Code-Tool, mit dem sich auch komplexere strategische Prozesse digitalisieren, mittels künstlicher Intelligenz (KI) anreichern und automatisieren lassen. Power Apps ist Hauptbestandteil der Power Platform, die verschiedene Applikationen wie Power Automate, Power BI und Power Virtual Agents bündelt.A Strategy for a Digital World - die Ziele der gemeinsamen Citizen-Development-Offensive"Die Digitalisierung hängt in Unternehmen oft an gut ausgebildeten IT-Fachkräften, die gerade händeringend gesucht werden. Wir brauchen Citizen Developer, also digital engagierte Mitarbeitende, die ihre Arbeitsumgebung selbst nach Bedarf digitalisieren. Der App-Baukasten von smapOne und die Microsoft Power Platform bilden zusammen ein 360°-Portfolio für unkomplizierte App-Entwicklung. So unterstützen wir Kunden dabei, Apps für ihre Arbeitsabläufe selbst zu erstellen," sagt Oliver Gürtler, Leiter des Mittelstandsgeschäfts bei Microsoft Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung.smapOne und Microsoft wollen gemeinsam zeigen, dass der gleichzeitige Einsatz beider Plattformen die Demokratisierung der IT erleichtert und eine 360-Grad-Lösung zur Digitalisierung darstellt. Gemeinsam nehmen sie die Herausforderung an, die "App Gap" zu schließen.Um Unternehmen den Einstieg in die Themen Citizen Development, Low Code und No Code zu erleichtern, begleitet smapOne seine Kunden mit Webinaren und Podcasts sowie Whitepapers, Blogbeiträgen oder Best Practices - und wird dabei von Microsoft unterstützt. Wir zeigen gemeinsam, wie sich beide Tools im digitalen Transformationsprozess optimal ergänzen und wie sich jedes Unternehmen durch Citizen Development - also der Power der eigenen Mitarbeitenden - zum Digitalunternehmen entwickeln kann.Citizen Developer sind die Zukunft des digitalen MittelstandsCitizen Developer verfügen über keine speziellen IT- oder Programmierkenntnisse und sind auf No-Code- und Low-Code-Plattformen wie smapOne und Microsoft Power Platform angewiesen. Die "zivile Entwicklung" wird immer wichtiger. Laut Gartner werden bis 2024 zwei Drittel der Applikationen mittels No-Code- und Low-Code-Technologien entwickelt.Über smapOne:Die smapOne AG wurde 2014 von Sven Zuschlag (CEO) und Thomas Schwarz (CTO) gegründet. smapOne bietet B2B-Kunden eine No-Code-Plattform als SaaS mit vordefinierten Bausteinen, zur spielerischen Digitalisierung von Unternehmensprozessen. Das Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeitende und hat Standorte in Hannover, Dresden und Ulm.Über die smapOne Plattform:smapOne ist ab sofort auch über die Microsoft Commercial Market Places Azure Market Place und App Source und bald auch als Microsoft Teams App verfügbar.Pressekontakt:smapOne AGAnja Bräuningmail: pr@smapone.comphone: +49 511 87426847Original-Content von: smapOne AG, übermittelt durch news aktuell