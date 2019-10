360° Inside-Out Beauty System von Modere startet auf den europäischen Märkten

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Modere®, eine weltweiteLifestyle-Marke für Nahrungsergänzungsmittel, Haushalts- undKörperpflegeprodukte, kündigte die europäische Markteinführung desModere® Inside-Out Beauty Systems auf dem Regional Event 2019 inStraßburg (Frankreich) an. Der ganzheitliche 360°-Beauty-Ansatzkombiniert die mehrfach patentierte, preisgekrönte nutrazeutischeLiquid BioCell® mit der CellProof® Essentials Collection vonCellProof(TM) Serum, Moisturizer und Infusionsmaske, einem neuen Triovon topischen Hautpflegeprodukten.Die Anti-Aging-Formel des CellProof(TM)-Serums wird von BioCellCollagen® CG, das mit dem Frost & Sullivan Award als BestesKollagenpeptid in der Körperpflege ausgezeichnet wurde, unterstütztund basiert auf der mehrfach patentierten Collagen/HAMatrix®-Technologie, einer natürlichen Matrix aus Kollagenpeptidenund Hyaluronsäure, die für maximale Wirksamkeit Bio-Optimized(TM)ist. Das CellProof(TM)-Serum kombiniert kosmetische Technologie miteinem starken botanischen Komplex und Vitamin C, um die Haut zuhydratisieren und das Erscheinungsbild von matter, trockener Hautinnerhalb von Minuten sichtbar zu verbessern.Der CellProof(TM)-Moisturizer liefert auch BioCell Collagen® CG,zusammen mit dem Antioxidans Astaxanthin und einer Mischung ausfortschrittlichen Peptiden, Vitamin C und exotischen Fruchtextrakten,um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und das Auftreten vonFalten zu reduzieren. Kakao- und Sheabutter machen die Haut samtweichund geschmeidig.Die CellProof(TM)-Infusionsmaske ist mit Ox3(TM) angereichert,einem patentierten, hautregenerierenden Präparat, das bei KontaktSauerstoffblasen freisetzt, die Haut aufweckt und zwei seltenenbotanischen Extrakten Platz macht: Snow Algae and Summer Snowflake,die das Auftreten von feinen Linien und Falten reduzieren.In einem einzigartigen 360°-Ansatz für strahlende Haut hat Moderedie Kraft seiner zur Schönheit verhelfenden Collagen/HAMatrix®-Technologie verstärkt, indem es die aktuelle CellProof(TM)Essentials Collection mit seiner von innen wirkenden nährenden,wissenschaftlich verifizierten Ergänzungslinie Liquid BioCell® Life,Pure, Skin und Sports kombiniert.Asma Ishaq, CEO von Modere, kündigte die europäischeMarkteinführung an: "Schönheit kommt von innen, eine Aufgabe, dieunser einnehmbares Nutrazeutikum, Liquid BioCell, außerordentlich gutleistet. Manchmal wollen wir jedoch diesen inneren Glanz verstärken.Das Inside-Out Beauty System von Modere tut genau das, indem esLiquid BioCell mit der CellProof Essentials Collection in einemexklusiven 360°-Ansatz kombiniert."Informationen zu ModereModere (www.modere.com) bietet ein branchenführendes Portfolio vonLive Clean Lifestyle-Essentials, die gleichermaßen leistungseffizientund wissenschaftlich konzipiert sind. Modere bringt einenganzheitlichen, Live-Clean-Ansatz in das Konzept des Wohlbefindensund unsere Produkte spiegeln den Einsatz für Spitzenleistung undInnovation mit erprobten Rezepturen wider, die sich auf dem gesamtenGlobus bewährt haben. Zu unserem Sortiment, das mehrfacheÜberprüfungen von Drittparteien bestanden hat, gehören Produkte diegemäß EPA Safer Choice-genehmigt, EWG Verified(TM), NSF-zertifiziertund grauwassersicher sind. Das Unternehmen ist stolzer Förderer vonVitamin Angels®.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1011700/CellProofEssentialsSkin.jpgPressekontakt:mara@steveallenmedia.comOriginal-Content von: Modere, übermittelt durch news aktuell