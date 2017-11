Leipzig (ots) -Um den Fans von "Schloss Einstein" die Wartezeit bis zum Start derneuen Staffel zu verkürzen, hat der federführende MDR eineAdventsüberraschung vorbereitet: Die Fans der beliebten Kinder- undJugendserie erhalten einen direkten Set-Einblick. Wie das geht? Mitdem 360°-Clip "Frohe Einsteinachten" am 3. Dezember 2017 auf kika.de.Die "Einsteiner" lassen die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer indiesem Jahr an ihren Vorbereitungen zum Weihnachtsfest teilhaben. PerHandy-App oder VR-Brille sind diese mitten im Geschehen, wenn esheißt "Frohe Einsteinachten". Der Clip geht am ersten Advent -Sonntag, 3. Dezember, - auf kika.de online. Mit dieser reinfiktionalen 360°-Folge von rund vier Minuten leistet "SchlossEinstein" Pionierarbeit."Schloss Einstein": Neue Staffel im Februar 2018 Ab 21. Februar2018, beginnend mit Folge 897, werden die 26 neuen Geschichten der21. Staffel montags bis freitags, jeweils um 14.35 Uhr, im KiKAausgestrahlt. Und: "Schloss Einstein" goes digital, denn es soll einedigitale und papierfreie Schule werden.Wie die reguläre TV-Staffel samt Webserie wird auch die 360°-Folgevon der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH produziert.Regie führt Nils Dettmann. Die Redaktion im MDR liegt bei Dr. AstridPlenk und Nicole Schneider.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell