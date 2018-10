Olean, New York (ots/PRNewswire) - 360Rize(TM) stellt die Kamera"360Penguin" vor, die offiziell auf Kickstarter(http://kck.st/2CXos0P) eingeführt wurde - eine verblüffend leichteKamera für 6K-, 4K-, 360°-VR-Videos und 24-Megapixel-360-Grad-Fotos,die sich für alle Altersgruppen eignet. Über ihre Mobil-App könnenNutzer Aufnahmen ohne Weiteres direkt an Facebook oder Youtubeübertragen und live streamen - standortunabhängig per Mobilfunk-WiFioder direkt über ein lokales Netz. Nutzen Sie das zusätzlich für dieKamera erhältliche Zubehör; die 360Penguin kann endlos live streamenund lässt sich mit einer Fülle von Action-Kamera-Zusätzenkombinieren.360Rize(TM) hat die Einführung des Produkts am"Pinguin-Nationaltag" im "Polk Penguin Conservation Center" des Zoosvon Detroit gefeiert, dem größten Pinguinarium in den USA.360Rize(TM) war im 360Penguin-Tourbus unterwegs, der in derKickstarter-Kampagne (http://kck.st/2CXos0P) gezeigt wird - mitLive-Streaming über die 360Penguin-Kamera, während das Team zu derVeranstaltung reiste. Einen Teil des Umsatzes mit der 360Penguin imkommenden Jahr wird 360Rize(TM) an das Pinguin-Zentrum spenden.360Rize(TM) kann nunmehr Tausenden helfen, die täglich damitkämpfen, ein Familienbild aufzunehmen und dabei alle Personen im Bildunterzubringen. Nun müssen Sie keinen Fremden mehr bitten, eineAufnahme zu machen, um später herauszufinden, dass Sie trotzdem nichtim Bild zu sehen sind.Die 360Penguin hilft, diese grundsätzlichen Probleme zu lösen.Halten Sie die Kamera einfach vor sich, stellen Sie sie vor sich ab.Alle finden zusammen. Und dann machen Sie eine komplett sphärische360-Grad-Aufnahme, die - All Around You(TM) - alles um Sie herumerfasst.Verglichen mit anderen 360-Grad-Kameras funktioniert dieBenutzeroberfläche der 360Penguin wie bei anderen traditionellenKameras. Nur müssen Sie sich nicht mehr darum sorgen, die Kamera aufein spezielles Ziel auszurichten und zu fokussieren. Die Taste aufder Kamera-Vorderseite hat mehrere Funktionen. Mit ihr wird dieKamera ein- und ausgeschaltet, mit ihr startet und beendet man ein360-Grad-Video, oder man macht mit ihr ein 360-Grad-Foto - mit bis zu90 Minuten Akkulaufzeit ohne verbundene Mobilgeräte.Mit der App der 360Penguin können Nutzer 360-Grad-VR-Inhalte perFunk steuern, in soziale Netze hochladen und in Echtzeit betrachten -können die Inhalte ohne Weiteres in eine Vielzahl verschiedenerBildwinkel und Bildansichten wie z. B. "Little Planet", "MirrorBall", "Ultra-Wide Angle" oder auch in traditionelle 2D-Fotosverwandeln."Unsere Kickstarter-Kampagne (http://kck.st/2CXos0P) wurde geradelive-geschaltet, und der Inhalt erzählt eine spannende Geschichte.Ich glaube, dass das Team die richtige Lösung gefunden hat - esjedermann zu ermöglichen, in das Thema '360°-VR-Videos und Fotos'einzusteigen", so Michael Kintner, CEO und Gründer von 360Rize. "Ja.Die Kamera ist hochmoderne Technologie, gebündelt in einem putzigen,einfach zu bedienenden, kostengünstigen Produkt - zu einemempfohlenen Verkaufspreis von 298,88 US-Dollar."Um ihr Projekt finanzieren zu helfen, besuchen Sie bitte dieKickstarter-Kampagne (http://kickstarter-kampagne/). WeitereInformationen erhalten Sie unter www.360Rize.com.Informationen zu 360Rize(TM): 360Rize ist ein weltweit führendesUnternehmen auf dem Feld der 360°-Fotografie- und-Videographie-Technologie. Das Unternehmen spezialisiert sich auf AR-und patentierte Hochauflösungs-360°-VR-Video-Multikamera-Rigs.Spezialisiert sich auf Geräte für alle Nutzerebenen - Anfänger bisprofessionelle Kinematografen. 360Rize(TM) arbeitet seit 2012 mitInhaltsautoren in über 106 Ländern zusammen, darunter Kunden wie derNASA, der US-Navy und Produktionsfirmen rund um den Globus.Produktbilder und Medien-Outlet für die "360Penguin": https://www.dropbox.com/sh/byvc3rxi9yf9qdp/AAAT2q1Vuwmrf8SuNycIp18Oa?dl=0MedienkontaktChris ChapmanMedienmanager(585) 376-0360media@360Rize.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=Ugwv3BDUWaQFoto - https://mma.prnewswire.com/media/773987/360Penguin_Planet.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/773988/360Penguin_Box_Contents.jpgOriginal-Content von: 360Rize, übermittelt durch news aktuell