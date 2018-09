35. Robert Geisendörfer Preis für Hörfunk- und Fernsehproduktionen

Hannover (ots) - Mit dem Robert Geisendörfer Preis, demMedienpreis der Evangelischen Kirche, werden im Jahr 2018 insgesamtsechs Produktionen ausgezeichnet. In der Kategorie "AllgemeineProgramme" werden jeweils zwei Preise für Hörfunk- undFernsehsendungen vergeben, in der Kategorie "Kinderprogramme"ebenfalls zwei Preise. Außerdem wird der Sonderpreis der Jury 2018verliehen.Die Jury "Allgemeine Programme" des Robert Geisendörfer Preisesunter Leitung des Vorsitzenden, Kirchenpräsident Dr. Dr. h. c. VolkerJung, zeichnet folgende Produktionen aus:HörfunkDie UmsiedlerNach dem gleichnamigen Roman von Arno Schmidt An Anna Pein(Autorin), Oliver Sturm (Regie)NDR 2017, Redaktion: Radiokunst, Koproduktion: WDR. Begründung derJury: Anna Pein und Oliver Sturm haben aus Arno Schmidts 1953veröffentlichtem Kurzroman "Die Umsiedler" ein sehr beeindruckendesHörspiel gemacht, das durch einen überzeugenden Kunstgriff, dieEinarbeitung von Tondokumenten aus den frühen 50er Jahren, eineungeahnte Aktualität erhält. Historisch hat die damalige Situationnicht viel gemein mit der heutigen Flüchtlingsthematik, aber derGrundkonflikt der Integration des "Fremden" in die vertraute"heimatliche Kultur" lädt zur Analogiebildung ein.Lauter liebe WorteAn Karlheinz Koinegg (Autor), Martin Zylka (Regie)WDR 2017, Redaktion: Musik und Radiokunst - Hörspiel. Begründungder Jury: Karlheinz Koinegg war neun Jahre alt, als sein Vater sichdas Leben nahm. Jetzt reist er zurück in seine Kindheit insDuisburger Stahlarbeitermilieu. Er spricht mit Angehörigen undFachleuten, sucht Arztbriefe, findet Ratlosigkeit und überall "lauterliebe Worte" für seinen Vater. Dass Koinegg trotz der persönlichenBetroffenheit eine versöhnliche Sicht auf das Vergangene gelingt,macht das Hörstück besonders wertvoll.FernsehenDas Leben danachAn Eva und Volker A. Zahn (Autoren), Nicole Weegmann (Regie)WDR 2017, Redaktion: Fernsehfilm und Kino, Produzent ValentinHolch, Koproduktion: Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft.Begründung der Jury: Der Film erzählt eine fiktive Geschichte derrealen Tragödie der Duisburger Love Parade und vermittelt: Genausokönnte es gewesen sein. Der Film ist ein hochkomplexes Trauerdrama,das sich konsequent mit den Folgen von Schuldgefühlen und der Fragevon Schuld auseinandersetzt, ganz nebenbei die institutionalisiertenBewältigungsversuche aufs Korn nimmt und am Ende des Tunnelsvielleicht sogar die Möglichkeit des Verzeihens andeutet.Das Gift der Mafia. Und das europäische Gesetz des Schweigens AnDr. Christian Gramstadt (Autor, Regisseur)Radio Bremen/ARTE 2017, Redaktion: arte/Gesellschaft,verantwortliche Redakteurin: Mechthild Lehning, verantwortlicherRedakteur für das Erste: Thomas von Bötticher, Produktion: CaligariFilm- und Fernsehproduktions GmbH. Begründung der Jury: DieseDokumentation ist spannend wie ein Wirtschaftskrimi. Inbemerkenswerter Verdichtung enthüllt sie ein einzigartiges Netzwerkder illegalen Giftmüllentsorgung, das sich quer über den europäischenKontinent spannt und den Müll in Kalabrien durch mafiöse Strukturenverschwinden lässt. Bewahrung der Schöpfung geschieht hier durch dieAufdeckung und Bekämpfung organisierten Verbrechens.KinderfernsehpreisDie Jury "Kinderprogramme" des Robert Geisendörfer Preisesverleiht unter Leitung des Vorsitzenden, Pfarrer Bernd Merz, folgendePreise:Planet Willi - Die Sendung mit dem Elefanten An BirteMüller-Wittkuhn und Matthias Wittkuhn (Autoren), Olivia und WilliWittkuhn (Mitwirkende)WDR für KIKA 2017, Redaktion: Kinder und Familie. Begründung derJury: Der Film beschreibt das Leben einer Familie mit einem Jungen,der das Down-Syndrom hat. "Planet Willi" ist das perfekte Beispielfür die Kunst, ein anspruchsvolles Thema in schlüssige Bilder zuübersetzen. Da Willis Schwester Olivia als Erzählerin durch dieSendung führt und er die Hauptfigur ist, wird die gesamte FamilieWittkuhn ausgezeichnet.Stadt, Land, Bus - Der Goldene TabalugaAn Felix Kost (Autor und Regisseur), Leonie Litschko (Autorin undRegisseurin)ZDF 2017, Redaktion: Kinder und Jugend, Produktion: BSB Film- undTV Produktions-GmbH. Begründung der Jury: Das Beste an dieserachtteiligen Reihe sind die Grundidee und ihre Umsetzung: FünfJugendliche sollen herausfinden, was typisch deutsch ist, und reisendafür in einem zum Wohnmobil umgerüsteten Doppeldeckerbus durch ihreHeimat. Ihre gegenseitige Wertschätzung trägt enorm zu dem positivenLebensgefühl bei, das "Stadt, Land, Bus" vermittelt. Juryfazit: Mehrdavon!Der Sonderpreis der Jury 2018für exemplarische publizistische oder künstlerische Leistungengeht anBettina Rühl, freie Hörfunkkorrespondentin, für ihreherausragende, unermüdliche und jahrelange Berichterstattung aus undüber AfrikaBegründung der Jury: Bettina Rühl sucht in ihren Hörfunkfeaturesmit Empathie die Nähe zu den Menschen. Sie geht mit ihnen durch ihreabgebrannten Dörfer im Kongo, und lässt Mütter, einfache Soldaten,ehemalige Rebellen und Kinder zu Wort kommen, die sonst kaumwahrgenommen werden - und macht so für die Hörer Fluchtursachenbegreifbar. In ihren Berichten und Hintergrundsendungen schildertsie, was die großen politischen Prozesse und Umbrüche in Afrika fürden Alltag der Menschen bedeuten. Sie gibt sich nicht mit einfachenErklärungen zufrieden, sondern forscht unvoreingenommen nach denGründen von Gewalt. Sie analysiert scharf und zeichnet differenzierteBilder, die frei von Pathos und Klischees das Leben in Afrikadarstellen. Sie erinnert im Radio unermüdlich an den "vergessenenKontinent" und hilft, das meist ziemlich vage Bild von Afrika zukonturieren und zu korrigieren.Bettina Rühl nimmt die Auszeichnung persönlich in Empfang. Dr.Prinz Asfa-Wossen Asserate, Großneffe des letzten äthiopischenKaisers, Bestsellerautor und Unternehmensberater, wird die Laudatiohalten.Preisverleihung 2018Die feierliche Verleihung des Medienpreises der EvangelischenKirche findet am 16. Oktober 2018 in Zusammenarbeit mit demBayerischen Rundfunk in München statt. Dabei begründen die beidenJurys ihre Entscheidungen. Die ausgezeichneten Programme werden inAusschnitten vorgeführt. Moderiert wird die Preisverleihung vonUrsula Ott, Chefredakteurin von chrismon.Der Kinderfernsehpreis wird von der Wolfgang und Gerda MannStiftung - Medien für Kinder und der Evangelischen Akademie Tutzinggestiftet. An dem Wettbewerb beteiligen sich öffentlich-rechtlicheund private Rundfunkveranstalter. Die Preise sind insgesamt mit 30.000 Euro dotiert, der Sonderpreisist undotiert.Weitere Informationen zum Robert Geisendörfer Preis finden Sieunter: www.geisendoerfer-preis.de 