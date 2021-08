35 Jahre Beauty & Business in Deutschland

München (ots) - Seit 35 Jahren bereichert Mary Kay® das Leben von Frauen in Deutschland. Das 1963 in Dallas/Texas gegründete Unternehmen gilt heute als eine der bekanntesten Beautymarken weltweit und einer der größten Innovationsträger in der Direktvertriebs- und Kosmetikbranche. In Deutschland blickt Mary Kay® auf eine 35-jährige Erfolgsgeschichte zurück - erfolgreich für die Marke und ebenso für unzählige Frauen, denen es ermöglicht wird, selbständig zu arbeiten und somit ein selbstbestimmtes Leben nach ihren Vorstellungen zu führen. Mary Kay® bietet ihnen die Möglichkeit, als selbständige Unternehmerinnen erfolgreich zu sein, und verwöhnt sie mit Produkten, die sie schöner und selbstbewusster sein lassen.It started with a dream...Firmengründerin Mary Kay Ash wusste schon immer, dass eine Frau alles schaffen kann. "Setze dir selbst keine Grenzen. Viele Leute begrenzen sich selbst auf das, was sie denken, tun zu können. Du kannst so weit gehen, wie es deine Gedanken zulassen. Denke daran, du kannst erreichen, wovon du glaubst, es erreichen zu können." (Mary Kay Ash, 1973)Sie war ihrer Zeit voraus und veränderte die Geschäftswelt, indem sie in einer von Männern dominierten Welt ihr Traumunternehmen gründete. Weil sie dabei wie eine Frau dachte, lag sie mit ihren Ideen goldrichtig. Sie traute sich schon damals, groß zu träumen und durchbrach auf ihrem Weg nach oben jede Grenze. Und mehr noch: Sie schuf eine Leiter für unzählige andere Frauen, denen sie die Kontrolle über ihre eigene Zukunft gab.Mary Kay® macht Frauen schönSeit 35 Jahren bietet Mary Kay® Frauen in Deutschland hochwirksame Hautpflege für jedes Alter und Hautbedürfnis, zart duftende Körperpflege, schmeichelnde Make-up-Produkte und unvergessliche Parfums. Qualität und Sicherheit der Produkte genießen oberste Priorität. Mary Kay® investiert jährlich mehrere Millionen Dollar in die Forschung und führt hunderttausende Tests durch, um sicherzustellen, dass alle Produkte höchste Sicherheits-, Wirksamkeits- und Qualitätsstandards erfüllen.Mary Kay®-Produkte werden exklusiv über selbständige Schönheits-Consultants vertrieben. Dank der Partnerschaften des Unternehmens mit führenden Make-up-Artists, Trendsettern und Modedesignern auf der ganzen Welt können die Schönheits-Consultants ihren Kundinnen stets trendige, unwiderstehliche Beautyprodukte anbieten.Mary Kay® macht Frauen starkGrundlage des Geschäftsmodells mit einem Vertrieb über selbständige Schönheits-Consultants war der Wunsch von Mary Kay Ash, Frauen zu inspirieren. Mary Kay® unterstützt Frauen dabei, ihre individuelle Schönheit und Stärke zu entdecken, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und sich selbst und ihren Familien mehr finanzielle Sicherheit zu bieten.Mehr zu Mary Kay® unter: www.marykay.deBildmaterial finden Sie unter:https://bit.ly/MaryKay® (https://bit.ly/MaryKay%C2%AE)ÜBER MARY KAY®:Von den bescheidenen Anfängen entwickelte sich das 1963 von Mary Kay Ash in Dallas, Texas, gegründete Unternehmen zu einer der bekanntesten Beautymarken weltweit. Die Mission von Mary Kay® ist es, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern - jetzt und für immer. Der Erfolg der Marke basiert auf der Entwicklung innovativer, hochwirksamer Produkte. Mary Kay® investiert jährlich mehrere Millionen Dollar in die Forschung und führt hunderttausende Tests durch, um sicherzustellen, dass alle Produkte von Mary Kay® höchste Sicherheits-, Wirksamkeits- und Qualitätsstandards erfüllen. Derzeit hält Mary Kay® über 1.500 Patente für Produkte, neueste Technologien und Verpackungsdesigns. Damit gehört Mary Kay® zu den größten Innovationsträgern in der Direktvertriebs- und Kosmetikbranche. Die Produkte von Mary Kay® werden exklusiv über selbständige Schönheits-Consultants vertrieben. Dank der Partnerschaften des Unternehmens mit führenden Make-up-Artists, Trendsettern und Modedesignern auf der ganzen Welt können die Schönheits-Consultants ihren Kundinnen stets trendige, unwiderstehliche Beautyprodukte anbieten.Pressekontakt:headspace pr GmbH & Co. KG · Marc Lindner · Tel. +49 176 32825381 · marc@headspace-pr.comOriginal-Content von: Mary Kay, übermittelt durch news aktuell