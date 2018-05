35 Jahre AURO: Der ökologische Wandel zur Nachhaltigkeit mit Naturfarben (FOTO)

Braunschweig (ots) -Der Öko-Pionier AURO setzt seit 35 Jahren bei der Herstellung vonWandfarben, Lacken, Lasuren, Ölen, Wachsen und Klebstoffen aufpflanzliche und mineralische Rohstoffe. Die Idee Naturprodukteherzustellen hatte Gründer Dr. Hermann Fischer bereits während seinesStudiums, mit einem klaren Ziel: Alltagsprodukte ausschließlich ausNaturstoffen herzustellen und auf den Rohstoff Erdöl zu verzichten.Seit jeher gehört das biologische und ökologische Tun nach denLeitsätzen der Nachhaltigkeit, wie Erneuerbarkeit, Abbaubarkeit undsoziale Gesichtspunkte, in jeglicher Hinsicht zu den wesentlichenGrundlagen des Handelns im Unternehmen.Der Einsatz umweltbewusster Stoffe, höchste Qualitätsstandards unddie Förderung innovativer Produktentwicklung vereinen dieAURO-Maxime. Sie sind bis heute die Erfolgsgeschichte der Firma. "Dievon uns eingesetzten Substanzen gliedern sich problemlos in denKreislauf der Stoffe ein. Daher sind die Reste aus der Herstellungunserer Produkte problemlos kompostierbar", erklärt AURO-Gründer Dr.Hermann Fischer. "Jede zukünftige Pflanzenchemie ist also auf eineintakte, reichhaltige biologische Vielfalt angewiesen. Jede Verarmungder Tier- und Pflanzenwelt schränkt sie ein."Über AURODas Unternehmen AURO wurde 1983 als GmbH gegründet und 1998 in dieAURO Pflanzenchemie AG umgewandelt. Der Sitz der Aktiengesellschaftist Braunschweig. AURO ist konsequenter Vorreiter im Bereichökologische Naturfarben, Holzpflege und Reinigungsprodukte. Die ausNaturstoffen hergestellten Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse,Reinigungs- und Pflegemittel sind leistungsstark und einzigartig inihrer Verbindung von Qualität und ökologischer Ausrichtung. Gründerund Öko-Pionier Dr. Hermann Fischer setzt sich bereits seit Ende der70er-Jahre für eine "grüne Chemie" ein, also dafür, Alltagsproduktenicht mehr auf Erdölbasis, sondern auf der Grundlage von Pflanzen,Algen, Mikroorganismen und mineralischen Stoffen herzustellen. Fürdas Engagement wurde er mit zahlreichen Preisen wie dem Umweltpreis"Friends of Earth" ausgezeichnet und von WWF und der ZeitschriftCapital zum Ökomanager des Jahres gewählt. Produziert wird amStandort Deutschland. Alle Produkte sind im Inland in über 700Fachgeschäften erhältlich. Der Export erfolgt ins europäische Auslandsowie nach Nordamerika, Kanada und Asien. Zahlreiche Auszeichnungenbestätigen das Engagement der Firma AURO.Pressekontakt:Pressekontakt AURONadine SchraderTel.: 0531 - 281 41 32Fax: 0531 - 281 41 63schrader@auro.deOriginal-Content von: AURO Pflanzenchemie, übermittelt durch news aktuell