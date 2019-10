Die 35. Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) ziehen positive Bilanz

Berlin/Potsdam (ots) - Das Interesse an den Angeboten der deGUTist auch im 35. Messejahr ungebrochen. Die Veranstalter, dieInvestitionsbank Berlin (IBB) und die Investitionsbank des LandesBrandenburg (ILB), konnten über 6.000 Teilnehmer amVeranstaltungsort, der ARENA in Berlin-Treptow, verzeichnen.Nach der Eröffnungsveranstaltung am Donnerstagabend imBundesministerium für Wirtschaft und Energie, bei der auch der KfWAward Gründen verliehen wurde, folgten am Freitag und Samstag zweiprall gefüllte Messetage: Über 130 Aussteller und Berater waren vorOrt und boten zusammen mit 100 Veranstaltungen, Seminaren undWorkshops eine große Vielfalt an Informationen undAustauschmöglichkeiten für Gründer, Gründungsinteressierte sowiejunge Unternehmen.Gut besucht waren die Angebote im Rahmen des diesjährigenFokusthemas Unternehmensnachfolge. In Zeiten, in denen in vielenBetrieben ein Generationswechsel ansteht, hat die deGUT mit dieseminhaltlichen Schwerpunkt einen großen Mehrwert für Unternehmen, dieeinen Nachfolger suchen, und Gründer, die an einer Übernahmeinteressiert sind, geschaffen.Die deGUT wird gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft,Energie und Betriebe in Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Die nächste deGUT findet am 9. und 10. Oktober 2020 in der ARENABerlin statt.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrichstraße 23 A10969 BerlinTel.: 030 257717-90E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell