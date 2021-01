35 Aktien, die sich in der vorbörslichen Sitzung am Mittwoch bewegen!

(NASDAQ:CNFR) stiegen im vorbörslichen Handel um 189,4% auf $7,67, nachdem sie am Dienstag rund 8% zugelegt hatten.(NASDAQ:JAN) stiegen im vorbörslichen Handel um 64,6% auf $8,36, nachdem sie am Dienstag um über 19% zugelegt hatten.(NASDAQ:HEPA) stieg im vorbörslichen Handel um 56,6% auf $3,26, nachdem das Unternehmen “positive” Top-Line-Daten der niedrig dosierten Kohorte in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!