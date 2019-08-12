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TRINITY ME. CL.A DL-,0001 - 35R: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




12.08.19 15:21
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN TRINITY ME. CL.A DL-,0001 35R US89653L1061 AB/FROM ONWARDS 12.08.2019 15:20 CET

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