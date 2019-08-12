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TRINITY ME. CL.A DL-,0001 - 35R: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
12.08.19 15:21
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN TRINITY ME. CL.A DL-,0001 35R US89653L1061 AB/FROM ONWARDS 12.08.2019 15:20 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|10,39 $
|10,36 $
|0,03 $
|+0,29%
|12.08./17:11
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US89653L1061
|A2JNTE
|10,40 $
|9,71 $
= Realtime
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