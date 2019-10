Hitzacker (ots) - Vom 6. bis 15. März 2020 dreht sich in derElbestadt wieder alles um die klassische Musik. Zum 34. Mal findetdie Musikwoche Hitzacker statt, zum fünften Mal unter derkünstlerischen Leitung von Albrecht Mayer, Solo-Oboist der BerlinerPhilharmoniker. Zehn Tage lang können Konzertliebhaber internationalrenommierten Musikern und Sängern in der kleinen Elbestadt ganz nahsein. Dafür hat der künstlerische Planer Markus Bröhl mit dem Genre"Rhapsodien" ein Thema herausgearbeitet, um das die Darbietungenkreisen.Als Fokuskünstler wird im März 2020 der Pianist Fabian Müller inHitzacker gastieren, der in vier Konzerten zu erleben ist. Derbemerkenswerte junge Musiker wurde beim Internationalen ARDMusikwettbewerb 2017 gleich fünffach ausgezeichnet. In Hitzacker wirdFabian Müller das Eröffnungskonzert gemeinsam mit dem StaatsorchesterBraunschweig unter der Leitung von Albrecht Mayer gestalten, in demspätromantische Sinfonik in schönster Prägung zu hören sein wird.Zudem wird der Pianist sein Können in zwei Kammerkonzerten mit demSchumann Quartett sowie mit Albrecht Mayer als Solist und darüberhinaus in einem Interpretenportrait unter Beweis stellen.Das Auftaktkonzert gestaltet das Vokalensemble Singer Purgemeinsam mit David Orlowsky. Der Klarinettist ist international fürsein fesselndes und ausdruckstarkes Klarinettenspiel bekannt undwurde schon zweimal mit dem ECHO Klassikpreis ausgezeichnet. Andiesem Abend wird Vokalmusik der Renaissance auf poetischesKlarinettenspiel treffen. Der renommierte Pianist Sebastian Knauer,Klassik ECHO Preisträger 2017, wird im Rahmen des Klavierabends"Rhapsody in Blue" auftreten, an dem Gershwins Klassiker auf demProgramm stehen.Eine besondere Rolle wird bei der 34. Musikwoche Hitzacker dasAkkordeon spielen. Goran Stevanovic, Absolvent der Hochschule fürMusik, Theater und Medien Hannover, wird in dem Kammerkonzert"Albrecht Mayer stellt vor" gemeinsam mit dem künstlerischen LeiterWerke von Bach, Liszt, Saint-Saëns und Rheinberger spielen. Zudemstellt er im Rahmen einer Instrumentenwerkstatt das Akkordeon vor undgestaltet ein Brunch-Konzert.Mit dem Star-Countertenor Valer Sabadus wird einer derrenommiertesten Vertreter seines Fachs zusammen mit Axel Wolf (Lauteund Thoerbe) zum ersten Mal bei der Musikwoche Hitzacker gastieren.Gemeinsam präsentieren die Künstler Werke aus der Blütezeit desLautenlieds. Valer Sabadus ist darüber hinaus in dem Gesprächskonzert"Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust" gemeinsam mit dem CembalistenVital Julian Frey und dem Ensemble New Seasons zu erleben, in demAlbrecht Mayer Johann Sebastian Bachs gleichnamige Kantate erläutert.Vital Julian Frey und Albrecht Mayer werden zudem in einemKammerkonzert mit dem Geiger Ricardo Minasi auftreten, in dem barockeKammermusik im Kontext virtuoser Geigenminiaturen steht.Den Bogen zur ersten Musikwoche Hitzacker unter Albrecht MayersLeitung wird das Rezitationskonzert "Pastorale" schlagen, dem Themades Festivals im Jahr 2016. Der Pianist Hinrich Alpers wird an demAbend Beethovens gleichnamige Sinfonie in Liszts Gewand vortragen,ergänzt um eigene Betrachtungen.Crossover bietet das Konzert "RollOverBeethoven - Revolution", indem Eckart Runge (Violoncello) und Jacques Ammon (Klavier) berühmteMelodien Beethovens und arrangierte Kompositionen innovativer Ikonendes Rock, Pop und Jazz schwungvoll präsentieren.Mit dem Orchesterkonzert "Paganini-Rhapsodie" endet die 34.Musikwoche Hitzacker. Den feierlichen Abschluss werden der PianistBenjamin Moser und die Magdeburgische Philharmonie gemeinsam unterAlbrecht Mayers Leitung gestalten. Auf dem Programm stehen Werke vonLiszt, Rachmaninow und Beethoven.Weitere Informationen zu den einzelnen Konzerten und auftretendenKünstlern stehen unter www.musikwoche-hitzacker.de zur Verfügung. DasKartenbüro ist ab sofort montags von 14 bis 16 Uhr und dienstags bisdonnerstags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Darüber hinaus können Kartenonline auf der Website der Musikwoche Hitzacker bestellt werden.Pressekontakt:Musikwoche Hitzacker e.V.Julia JordanÖffentlichkeitsarbeitElbstraße 1, 29456 HitzackerTelefon: +49 151 4000 22 80E-Mail: presse@musikwoche-hitzacker.deOriginal-Content von: Musikwoche Hitzacker, übermittelt durch news aktuell