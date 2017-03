34 % der Krankenhausärztinnen arbeiten nicht Vollzeit

Wiesbaden (ots) - Von 80 612 im Krankenhaus tätigen hauptamtlichenÄrztinnen arbeiteten im Jahr 2015 ein Drittel (33,8 %) nicht in einemVollzeitbeschäftigungsverhältnis, sondern waren teilzeit- odergeringfügig beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)aus Anlass des Weltfrauentages am 8. März 2017 mitteilt, betrugdieser Anteil zehn Jahre zuvor (2005) ein Viertel (25,7 %).Im Vergleich dazu waren im Jahr 2015 nur 12,5 % derKrankenhausärzte teilzeit- oder geringfügig beschäftigt, 2005 warenes 5,3 %.Die Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Thomas Graf, Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 69,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell