34. DOK.fest München: Zwei ARTE-Koproduktionen ausgezeichnet

Strasbourg (ots) - Beim 34. DOK.fest München, das vom 8. bis 19.Mai stattgefunden hat, wurde die ARTE-Koproduktion DER NACKTE KÖNIG -18 FRAGMENTE ÜBER REVOLUTION mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. DieARTE-Koproduktion ANOTHER REALITY durfte sich über den Publikumspreisdes Festivals freuen.Der Schweizer Dokumentarfilmregisseur und -autor Andreas Hoessliwurde für seinen Film DER NACKTE KÖNIG - 18 FRAGMENTE ÜBER REVOLUTION(ARTE/TVP, Mira Film/Centrala/TM Film, Deutschland, Polen, Schweiz2019) mit dem VIKTOR Main Competition DOK.international, demHauptpreis des Festivals, ausgezeichnet. In DER NACKTE KÖNIG - 18FRAGMENTE ÜBER REVOLUTION begibt sich Andreas Hoessli auf einefaszinierende Parallelreise. Hoessli hatte jahrelang alsKrisenreporter die Aufstände der Solidarnosc in Polen miterlebt undsich mit der Reporterlegende Ryszard Kapuscinski angefreundet. Vonihm erfuhr er aus erster Hand von den Umbrüchen in Iran. 40 Jahrespäter geht Hoessli auf eine Reise an die damaligen Schauplätze inbeiden Ländern und verknüpft seine Reflexionen zu einer Analyse desmenschlichen Ausnahmezustands "Revolution". Was treibt Menschen aufdie Straße? Warum folgen sie oft blindlings einem Führer? Und waspassiert mit ihnen, wenn die Revolution vorüber ist?DER NACKTE KÖNIG - 18 FRAGMENTE ÜBER REVOLUTION wird am Montag,25. November 2019 auf ARTE ausgestrahlt.Noël Dernesch und Olli Waldhauer erhielten für ihren Film ANOTHERREALITY (RBB/ARTE, Elemag Pictures/Cognito Films/It`s Us Media/27Kilometer, Deutschland, Schweiz 2019) den BR kinokino Publikumspreis.ANOTHER REALITY gibt Einblick in großstädtische Parallel-Universen,die mit einem bürgerlichen Dasein so gar nichts zu tun haben:Illegale Familienclans, Männer mit Bärten, Muskeln und dicken Autos,deren Welt nach ganz eigenen Regeln funktioniert, in der Loyalität zuGleichgesinnten das Leben jedes einzelnen bestimmt und auch kostenkann. HipHop und Gangster-Musik enthebt sie nicht nur ihrem Alltag,sondern entspricht auch ihrer Selbstidentifikation.Wir gratulieren herzlich!