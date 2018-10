33,6 % der unter 3-Jährigen am 1. März 2018 in Kindertagesbetreuung

Wiesbaden (ots) - Die Zahl der Kinder unter 3 Jahren inKindertagesbetreuung ist zum 1. März 2018 gegenüber dem Vorjahr umrund 27 200 auf insgesamt 789 600 Kinder gestiegen. Der Zuwachs fieldamit schwächer aus als im Vorjahr (2017: +42 800). Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag dieBetreuungsquote am Stichtag bundesweit bei 33,6 % (2017: 33,1 %).Die Betreuungsquote betrug im März 2018 in den westdeutschenBundesländern durchschnittlich 29,4 %. In Ostdeutschland(einschließlich Berlin) lag sie bei 51,5 %. Bundesweit hatteSachsen-Anhalt die höchste Betreuungsquote (57,1 %). In denStadtstaaten Hamburg (44,0 %) und Berlin (43,9 %) waren Kinder unter3 Jahren ebenfalls überdurchschnittlich häufig in einerKindertagesbetreuung. Unter den westdeutschen Flächenländernerreichte Schleswig-Holstein (33,7 %) die höchste Betreuungsquote.Bundesweit am niedrigsten lag sie in Bayern (27,5 %) undNordrhein-Westfalen (27,2 %).Bei der Betreuungsquote handelt es sich um den Anteil der inKindertageseinrichtungen oder in öffentlich geförderterKindertagespflege tatsächlich betreuten unter 3-Jährigen an allenKindern dieser Altersgruppe.In den einzelnen Altersjahren der unter 3-Jährigen sind dieBetreuungsquoten sehr unterschiedlich. Mit einem Anteil von 2,0 %bundesweit hatte die Kindertagesbetreuung bei Kindern unter 1 Jahreine vergleichsweise geringe Bedeutung. Dagegen haben die Eltern von36,3 % der 1-Jährigen ein Angebot der Kindertagesbetreuung inAnspruch genommen, bei den 2-Jährigen waren es 62,9 %. Seit dem 1.August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahreinen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen öffentlich gefördertenBetreuungsplatz.Anfang März 2018 gab es bundesweit 55 933Kindertageseinrichtungen. Das waren 640 Einrichtungen mehr als zumgleichen Zeitpunkt des Vorjahres (+1,2 %). Die Zahl der dort alspädagogisches Personal oder als Leitungs- und Verwaltungspersonalbeschäftigten Personen stieg um 4,6 % auf 627 300. Gleichzeitigerhöhte sich auch die Zahl der Tagesmütter und -väter leicht um 226auf 44 181 (+0,5 %).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Kinder- und Jugendhilfe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 82 70www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell