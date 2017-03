330 000 Stromsperren in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 330 000 Haushalten in Deutschland wurde zuletzt binnen eines Jahres der Strom abgestellt.



Von 2011 bis 2015 schwankte die Zahl der jährlichen Stromsperren zwischen rund 312 000 und 352 000. Das zeigen Angaben der Bundesnetzagentur. Die Bundesregierung nannte diese Zahlen nun in einer Antwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag.

Stromsperrungen gelten als Folge von Armut in Deutschland. Zudem gab es 2015 in rund 44 000 Fällen Sperrungen von Gas. Mehr als 6,2 Millionen mal wurden Stromsperrungen angedroht. Die Höhe der Forderung der Grundversorger an die Betroffenen zum Zeitpunkt der Androhung lagen im Durchschnitt bei 119 Euro.

Laut der Sprecherin der Linkenfraktion für Energie und Klima, Eva Bulling-Schröter, ist Energiearmut in Deutschland für Millionen von Menschen "eine stille Katastrophe". Sie forderte ein Verbot von Energiesperren für Kinder, Alte und Kranke./bw/DP/mis