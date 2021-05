32 Aktien: Aufregende Midday-Session am Montag!

(NYSE:RHE) Aktien sprangen um 99,7% auf $14,42, nachdem sie am Freitag um 38% gestiegen waren.(NYSE:BTX) stieg um 30,5% auf $64,99, da die Aktie im Subreddit r/wallstreetbets weiter an Popularität gewann. Am Freitag reichte Brooklyn ImmunoTherapeutics ein Formular 8-K ein, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen am 26. April einen Kaufvertrag mit Lincoln Park Capital ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!