31. Internationales Musikfest Kreuth am Tegernsee: das sind die Highlights 2020 (FOTO)

Kreuth am Tegernsee (ots) - Drei Konzertorte, über ein Dutzend Stars undherausragende klassische Musik erwarten die Konzertbesucher vom 18. Juli bis 2.August 2020 beim 31. Musikfest Kreuth am Tegernsee.Das Open-Air-Konzert auf Schloss Ringberg mit dem Barocktrompeten EnsembleBerlin bildet am 18. Juli 2020 die Ouvertüre zum diesjährigen Konzertreigen:"Königliche Pracht" mit Pauken und Trompeten im wahrsten Sinne des Wortes. DasEnsemble präsentiert die Kunst der Hoftrompeter & Heerpauker mitTrompetenmusiken aus den kaiserlichen und königlichen Bibliotheken von Wien,Madrid, Kopenhagen, Dresden und Versailles. Von hier aus erfolgt ein nicht ganzchronologischer Sprung zum zweiten "royalen" Konzert im Programm: Das A-cappellaEnsemble "The Queen´s Six", das sonst die Hofkapelle auf Schloss Windsorbesingt, ist am 30. Juli mit einem weitgefächerten Programm zu Gast: Die Sängerladen zu einer abwechslungsreichen Reise durch die Jahrhunderte ein, oftverbunden mit höfischer Musikkultur - mit Musik von Renaissance überTraditionals bis Folk, Jazz und Pop - von den Beatles, Duke Ellington und Ben E.King ("Stand by me").Vom historischen und damit zum Komponisten-Adel und zurück zum Terminkalender:Das Hauptprogramm des 31. Musikfestes eröffnet am 22. Juli im SeeforumRottach-Egern mit Benjamin Appl und David Fray. Die Zusammenarbeit ist einePremiere, die beiden Weltklasse-Solisten gestalten Lieder von Robert Schumann,Richard Strauss und Gustav Mahler. Im Seeforum konzertieren ferner am 23. JuliStar-Pianist Kit Armstrong mit dem Programm "Wanderer" und am 24. Juli daswunderbare Armida Quartett mit Werken von Mozart und Beethoven - insgesamt somitlangjährige Freunde des Musikfestes. Am ersten Festivalwochenende laden MattHaimovitz und Dennis Russell Davies an zwei Abenden zur Beethoven-Hommage mitsämtlichen Werken für Violoncello und Klavier. Die Konzerte sind auch eineReferenz an Festivalgründerin Natalia Gutman, die mit Elisso Virsaladze dieseWerke bereits in Kreuth aufgeführt hat.Auf Wunsch vieler Eltern und im eigenen Interesse der Nachwuchsförderung lädtdas Musikfest Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren herzlich ein, am 26. Julieine Matinee zu besuchen. Ganz viel Spaß rund um klassische Musik hat das dafürgeladene Klavier-Duo Stephan Weh und Marcel Dorn im Programm. Die zweiteFestspielwoche findet in der Tenne auf Gut Kaltenbrunn in Gmund statt. DenAuftakt am 29. Juli macht ein ebenso mitreißendes wie hervorragendesJugendensemble, die "LGT Young Soloists", mit großartigen Werken skandinavischerKomponisten wie Jean Sibelius, Kurt Atterberg und Dag Wirén. Gleich zweiDuo-Konzerte, zwei Solisten-Konzerte sowie klingende Streichorchesterstücke wie"Serenade" und "Valse Triste" werden von hochbegabten Teenagern und jungenErwachsenen virtuos präsentiert. Das für die hiesige Bühnengröße wenigergeeignete große Sinfonieorchester wird am 31. Juli durch eine raffinierteBesetzung für Klavier zu vier Händen, Violine und Violoncello ersetzt. Sospielen Sergej Malov (sein Debut am Tegernsee fand 2016 in St. Quirinus statt)und Raphaela Gromes mit dem erfahrenen Klavierduo Yaara Tal & AndreasGroethuysen (auch 2016 zu Gast beim Festival, damals in Schliersee) Sinfonienvon Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven.Nach Frankreich beziehungsweise zur französischen Musik geleiten das Publikum am1. August die Weltstars Baiba Skride (Violine), Daniel Müller-Schott(Violoncello) und Xavier de Maistre (Harfe). Es erklingen Trios von JacquesIbert und Henriette Renié, die Sonate für Violine und Violoncello von MauriceRavel sowie für Harfe solo das Impromptu Des-Dur von Gabriel Fauré. Dengrandiosen Schlusspunkt unter ein Programm von Höhepunkten setzt am 2. Augusteine der besten Geigerinnen unserer Zeit: Isabelle Faust spielt mit KristianBezuidenhout (Cembalo), Kristin von der Goltz (Violoncello) und Elizabeth Kenny(Laute) Sonaten für Violine und Basso continuo von Johann Sebastian Bach,Heinrich Ignaz Franz Biber, Georg Muffat und Johann Paul von Westhoff. VieleJahre hat das Musikfest versucht, Isabelle Faust für das Programm zu gewinnen -2020 hat es schließlich geklappt.Das vollständige Programm ist auf der Homepage des Internationalen MusikfestKreuth am Tegernsee zu finden:www.musikfest-am-tegernsee.de.Karten sind erhältlich unterTel + 49 (0) 8029 997908-0,Fax + 49 (0) 8029 997908-9,kreuth@tegernsee.com, bei allen Tourist-Informationen im Tegernseer Tal, onlineüber https://tickets.muenchenticket.net/shop/153, bei München Ticket Tel. +49(0) 89 54818181, sowie bei allen München-Ticket-Vorverkaufsstellen.Pressefotos zum Download finden Sie auf www.musikfest-kreuth.de/pressebilder.Musikfest Kreuth e.V.Geschäftsstelle - Nördliche Hauptstraße 383708 Kreuth - Heilklimatischer Kurort am TegernseeTelefon +49 (0) 8029 99 69 007Fax +49 (0) 8029 2610000info@musikfest-kreuth.dewww.musikfest-kreuth.dePressekontakt:Ines Wagner, Tegernseer Tal Tourismus GmbH,Hauptstraße 2, 83684 TegernseeTel. 08022 9273815, presseservice@tegernsee.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128141/4528183OTS: Tegernseer Tal Tourismus GmbHOriginal-Content von: Tegernseer Tal Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell