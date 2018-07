31,8 Milliarden Euro Aufwendungen zur Erfüllung von Umweltstandards im Jahr 2016

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 entstanden den Unternehmen desProduzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) in Deutschland 31,8Milliarden Euro an laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sind diesFolgekosten aus Investitionen in Anlagen, Maßnahmen oderDienstleistungen, die Emissionen reduzieren, beseitigen oderverringern und aus Gründen der Erfüllung von Umweltstandards vonUnternehmen erbracht werden.Knapp die Hälfte der laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz(15,8 Milliarden Euro oder 49,6 %) entstand Unternehmen durch denBetrieb von Anlagen der Abfallwirtschaft oder die Inanspruchnahmesolcher Dienstleistungen. Auf Maßnahmen der Abwasserwirtschaftentfielen 9,2 Milliarden Euro (28,9 %). Der hohe Anteil anAufwendungen in den klassischen Umweltbereichen Abfall- undAbwasserwirtschaft ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungender Abfall- und Abwasserunternehmen nahezu vollständig demUmweltschutz zuzurechnen sind, da ihre wirtschaftlichen Aktivitätenauf die Beseitigung oder Verarbeitung von Emissionen ausgerichtetsind. Die Aufwendungen für Anlagen und Dienstleistungen desumweltpolitisch wichtigen Bereichs Klimaschutz beliefen sich auf 3,3Milliarden Euro (10,5 %). Auf andere Umweltbereiche (Luftreinhaltung,Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser, Lärm-und Erschütterungsschutz, Arten- und Landschaftsschutz) entfielen inder Summe 3,5 Milliarden Euro (11,1 %) laufende Aufwendungen für denUmweltschutz.Umweltschutzaufwendungen setzen sich zusammen aus Aufwendungen fürden Betrieb von Umweltschutzanlagen und -einrichtungen sowieGebühren, Beiträgen und anderen nicht anlagenbezogenenUmweltschutzdienstleistungen. Der Großteil derUmweltschutzaufwendungen für Unternehmen in Deutschland entfiel imJahr 2016 mit 24,9 Milliarden Euro (78,2 %) auf den Betrieb vonUmweltschutzanlagen und -einrichtungen. Darunter warenPersonalaufwendungen mit 5,0 Milliarden Euro sowie Abschreibungen mit4,5 Milliarden Euro die wirtschaftlich bedeutendsten und imRechnungswesen der Unternehmen gesondert nachweisbarenKostenpositionen. Für Umweltschutzdienstleistungen durch dieInanspruchnahme kommunaler oder privater Entsorger oder andererDienstleister entstanden Unternehmen insgesamt Aufwendungen von 6,9Milliarden Euro.Detaillierte Ergebnisse bietet die Fachserie "Erhebung derlaufenden Aufwendungen für den Umweltschutz 2016". WeitereInformationen zur Erhebung befinden sich im ThemenbereichUmweltökonomie.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Umweltökonomische Statistiken,Telefon: +49 (0) 611 / 75 84 12,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell