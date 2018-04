317 Millionen Euro für den bayerischen Mittelstand - BayBG veröffentlicht Jahresergebnis 2016/17

München (ots) - "Mit Neuengagements von 38,1 Mio. Euro in 86Unternehmen haben wir erneut Impulse für Wachstum und Mittelstandgesetzt", resümiert Sonnfried Weber, Geschäftsführer der BayBGBayerischen Beteiligungsgesellschaft bei der Vorstellung derJahresbilanz 2016/17 am 05. April. Insgesamt ist die BayBG mit einemVolumen von 317,4 Mio. Euro bei 503 Unternehmen engagiert, die mitrund 50.000 Mitarbeitern mehr als 10 Mrd. Euro jährlich umsetzen.Zunehmende Bedeutung gewinne die Nachfrage nachBeteiligungskapital für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten,so Weber weiter. Dass die Nachfrage nach BayBG-Beteiligungen trotzvielfältiger anderer Finanzierungsangebote ungebrochen sei,begründete der BayBG-Chef damit, dass die Beteiligungen sichgegenüber anderen Finanzprodukten deutlich abgrenzen: "Wir bieten demMittelstand zusätzliches Eigenkapital, das eine langfristige,verlässliche und krisenunabhängige Finanzierung darstellt."Entsprechend ihrem Anspruch als die bayerischeUniversal-Beteiligungsgesellschaft hat die BayBG auch im vergangenenJahr wieder bei allen unternehmerischen Anlässen Beteiligungskapitalneu in die Betriebe eingebracht.Besonders dynamisch entwickelt sich der Venture-Capital-Bereich,mit dem sich die BayBG bei jungen Technologieunternehmen engagiert.Mit mehreren neuen Investments ist der Bestand in diesem Bereichweiter auf 45 Mio. Euro gestiegen, die in rund 30 Unternehmeninvestiert sind.Auch für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 zeigt sich die BayBGnach einigen bereits realisierten Investments optimistisch. Weber:"Bei weitgehend unveränderten konjunkturellen undfinanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen rechnen wir erneut mit einemNeugeschäft von rund 40 Mio. Euro."Über BayBG:Die BayBG ist einer der größten Beteiligungskapitalgeber für denMittelstand. Sie ist aktuell bei 503 Unternehmen mit 317 Mio. Euroengagiert. Mit ihren Beteiligungen und Venture Capital-Investmentsermöglicht die BayBG mittelständischen Unternehmen die Umsetzung vonInnovations- und Wachstumsvorhaben, die Regelung einesGesellschafterwechsels oder der Unternehmensnachfolge, dieOptimierung der Kapitalstruktur sowie die Umsetzung vonTurnaround-Projekten.Pressekontakt:Firmenbeispiele und Rückfragen:josef.krumbachner@baybg.de, Tel. 089 12 22 80-172, www.baybg.deOriginal-Content von: BayBG, übermittelt durch news aktuell