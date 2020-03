Leipzig (ots) - Das Programm für die "virtuelle Buchmesse" der ARD ist jetztkomplett: Katja Riemann und Joschka Fischer haben nun auch zugesagt und stellenihre neuen Bücher vor. Unter der Federführung des MDR werden am Samstag, 14.März, insgesamt 13 Stunden Literatur per Video-Livestream im Netz, bei Facebookund auf Smart-TV gesendet sowie über ARD-Kulturradios und deren digitalePlattformen ausgestrahlt. Zugesagt haben viele prominente Autoren wie u.a. LutzSeiler, Nora Gomringer, Greta Taubert, Josef Haslinger und Abbas Khider."Wir bilden den Bücherfrühling in seiner ganzen Bandbreite ab, so wie wir dasauf der Messe vorhatten - nur jetzt eben virtuell. Wir bringen die Buchmesse aufdie Bildschirme und das garantiert virenfrei", erklärt MDR-LiteraturexpertinKatrin Schumacher, die den ganzen Tag durch das Programm begleitet. Nach Absageder Leipziger Buchmesse wegen des Coronavirus hatte die ARD beschlossen, für dieKulturbranche und für alle Bücherliebhaber eine digitale Alternative anzubieten.Neben Nora Gomringer, Greta Taubert, Josef Haslinger und Abbas Khider erwartendie Literaturfans am Samstag von 10 bis 23 Uhr unter anderen Gespräche mit KatjaRiemann, Ingo Schulze, Joschka Fischer, Hans-Joachim Maaz, Stefan Wolle, NadiaBudde, Paula Irmschler, Stephan Ludwig, Valerie Schönian, Jan Wenzel, Tom Kummeroder Marina Frenk. Auch Literaturkritiker Denis Scheck verlegt die Messeausgabeseiner ARD-Sendung "Best of Druckfrisch" in diesem Jahr ins Studio undkommentiert dort die Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Ab 20 Uhr startet danndie ARD-Radio-Kulturnacht u.a. mit Lutz Seiler, Bov Bjerg, Birgit Birnbacher,Kerstin Hensel. Die dreistündige Literatursendung wird von allen Kulturradiosder ARD übertragen. Der komplette Programmablauf am 14. März ist beibuchmesse.ARD.de zu finden.Digitale Alternative aus Halle für die ARDDie Lesungen und Gespräche mit den Autorinnen und Autoren finden in denMDR-Hörfunkstudios in Halle statt und werden von dort via Livestream in Bild undTon auf http://buchmesse.ARD.de , als Live-Video im Facebook-Channel von MDRKULTUR sowie im Smart-TV-Angebot des MDR-Fernsehens übertragen. Im Radioübernimmt MDR KULTUR von 10 bis 23 Uhr die "virtuelle Buchmesse" komplett insein Tagesprogramm, stundenweise senden außerdem HR2, RBB Kultur, SR und WDR 5das Programm aus Halle. Alle Videos können anschließend in der ARD Mediatheksowie im Online-Spezial angeschaut werden."Wir wollen versuchen, den Geist der Leipziger Buchmesse auch in diesem Jahr einStück weiterleben zu lassen, indem wir den Autoren und ihrem Publikum im Netzein Podium bieten", betont MDR-Intendantin Karola Wille das Anliegen.Unterstützt wird die ARD-weite "virtuelle Buchmesse" vom Börsenverein desDeutschen Buchhandels und von der Leipziger Buchmesse.Literatur im MDR-Fernsehen und in der ARD-MediathekNeben den Liveübertragungen im Netz und im Radio bietet das MDR-Fernsehenspezielle Literatursendungen an: So widmet sich das Kulturmagazin "artour" amheutigen Donnerstag, 12. März, ganz den Neuerscheinungen des Frühjahrs. Und bei"Fröhlich lesen" begrüßt Susanne Fröhlich später Ingo Schulze und Thomas Brussigals Gäste. Freitagnacht ab 00.10 Uhr wird es kriminell in der Spezialsendung"Krimi, Thriller, True Crime" und am Samstagabend, 14. März, lädtLiteraturexpertin Katrin Schumacher ab 23.20 Uhr in Spezial "MDR KULTUR - UnterBüchern" vier Autorinnen aus vier Generationen zum gemeinsamen literarischenDinner ein - und zwar Kerstin Hensel, Ulla Lenze, Lana Lux und AmandaLasker-Berlin. Beide Spezial-Sendungen sind bereits jetzt in der ARD-Mediathekzu sehen.Weitere Infos im Online-Spezial http://buchmesse.ARD.de bzw.http://mdrkultur.de/buchmessePressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 300 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4545347OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell