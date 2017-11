30. Welt-Aids-Tag am 1.12.: Fakten, Themen, Trends

Berlin (ots) - Am 1.12. wird zum 30. Mal der Welt-Aids-Tagbegangen. Er soll die Solidarität mit HIV-positiven Menschen und einunbefangenes Zusammenleben stärken.Die Deutsche AIDS-Hilfe hat für Journalisten Fakten und aktuelleThemen zusammengestellt. Bei der Umsetzung Ihrer Beiträgeunterstützen wir sie gern.DIE ZURZEIT AM MEISTEN DISKUTIERTEN THEMEN- HIV-Prophylaxe PrEP (siehe auch:https://www.aidshilfe.de/prep-hiv-prophylaxe)- Hohe Zahl zu später Diagnosen / unwissentliches Leben mit HIVführt immer noch zu Aids: https://kein-aids-fuer-alle.de/- Langes und gutes Leben mit HIV ist heute möglich, eineÜbertragung unter Therapie nicht mehr möglich.www.welt-aids-tag.deWELT-AIDS-TAGDie große nationale Gemeinschaftskampagne in Deutschland zumWelt-Aids-Tag steht unter dem Motto #positivzusammenleben. Sie sollzeitgemäße Bilder vom Leben mit HIV vermitteln und so Ablehnungentgegenwirken. www.welt-aids-tag.dePressemitteilung zum Kampagnenstart: BundesgesundheitsministerGröhe tritt dafür ein, dass "ein vorurteilsloses Zusammenleben zurSelbstverständlichkeit wird.": http://bit.ly/2AYSoFFDie weltweite Kampagne von UNAIDS steht in diesem Jahr unter demMotto: "My Health, my right": http://bit.ly/2Adx7qKDie wichtigsten Botschaften zum Welt-Aids-Tag:- Mit HIV kann man heute bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlunglange und gut leben.- Unter einer gut wirksamen Therapie ist HIV auch nicht mehrübertragbar.- Es gibt keinen Grund, vor Menschen mit HIV Angst zu haben.Diskriminierung schadet allen Menschen: Sie macht krank und kannvom HIV-Test abschrecken.ZAHLEN & CO.Anders als oft berichtet, sind die Infektionszahlen in Deutschlandseit 2006 stabil. Bei Männern, die Sex mit Männern haben, gehen dieZahlen seit Jahren leicht zurück. 2016 infizierten sich rund 3.100Menschen mit HIV.Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am 23.11. die neuen Zahlen zuHIV/Aids in Deutschland veröffentlicht: (inkl. Schätzung derNeuinfektionen 2016).Eckdaten HIV in Deutschland: http://bit.ly/2jspKoqBericht dazu auf aidshilfe.de: http://bit.ly/2ibhpZGPressemitteilung von RKI/BMG: http://bit.ly/2AFmWQ1"Neuinfektionen könnten sinken" - Pressemitteilung der DeutschenAIDS-Hilfe: http://bit.ly/2jtDlvBAlle Informationen des RKI zu HIV/Aids: http://bit.ly/2jB2IztDie Zahl der HIV-Neuinfektionen im Jahr darf nicht mit denNeudiagnosen verwechselt werden. Bei einer Diagnose kann derInfektionszeitpunkt schon Jahre zurück liegen.SCHUTZVERHALTENAllgemeinbevölkerung/ junge Leute (Trend zu mehr Kondomnutzung inden letzten Jahren): siehe Befragung "AIDS im öffentlichenBewusstsein" der BZgA, vor allem Einleitung und Seite 18ff.http://bit.ly/2BstUF4Männer, die Sex mit Männern haben: Die Studie "Schwule Männer undHIV/Aids" ergab: Schutzverhalten weitgehend stabil, aber einigeVeränderungen in festen Beziehungen sowie Defizite beim HIV-Test.http://bit.ly/2ADFL5W (Nachfolgestudie läuft gerade, Ergebnisse erstim kommenden Jahr.)SCHUTZ: KONDOM, MEDIKAMENTE & CO.Eine wirksame HIV-Therapie verhindert auch die Übertragung vonHIV. Bestimmte HIV-Medikamente können auch vorbeugend eingenommenwerden - als HIV-Prophylaxe PrEP.Die PrEP könnte bis zum Jahr 2030 rund 9.000 Infektionenverhindern - wenn sie leichter verfügbar wäre: http://bit.ly/2AeMMJMNeuinfektionen senken? Alle Präventionsmöglichkeiten ausschöpfen!http://bit.ly/2jtDlvBSPÄTDIAGNOSEN - KEIN AIDS FÜR ALLE!HIV ist nicht Aids. Wird die HIV-Infektion gut behandelt, kommt esnicht mehr zu Aids.Wer rechtzeitig mit einer Behandlung beginnt, hat heute ein fastnormale Lebenserwartung und kann ein weitgehend normales Leben führen- Arbeit, Sexualität, Familie inklusive.1.100 Menschen erfuhren 2016 erst von ihrer HIV-Infektion, als siebereits Aids oder einen schweren Immundefekt hatten. Obwohl Aidslängst vermeidbar ist. 12.700 Menschen leben unwissentlich mit HIV.Die Einführung des HIV-Selbsttests in Deutschland könnte mehrfrühe Diagnosen ermöglichen - sie wird im kommenden Jahr erwartet:https://www.aidshilfe.de/hiv-heimtest-hiv-selbsttestUnd auch in Deutschland haben noch nicht alle Menschen Zugang zurTherapie (ausgeschlossen sind zum Beispiel Menschen ohne Papiere).UNAIDS will die Aids-Epidemie bis 2030 beenden. Wir sindüberzeugt: In Deutschland geht das schneller. Die Kampagne "Kein AIDSfür alle!" der Deutschen AIDS-Hilfe will erreichen, dass im Jahr 2020niemand mehr an Aids erkranken muss.https://kein-aids-fuer-alle.de/HIV UND AIDS WELTWEITFactsheet für Journalisten von UNAIDS:http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheetWeltweit hat gut die Hälfte der Menschen mit HIV Zugang zurTherapie. In Afrika zum Beispiel gab es in den letzten Jahren großeFortschritte.In Osteuropa hingegen explodiert die Zahl der Neuinfektionen,Prävention findet kaum statt, Behandlungsprogramme sind völligunzureichend, internationale Mittel werden zurückgefahren. NochFragen? http://bit.ly/2iqzv6PINFORMATION UND BERATUNGWenn in den Medien von HIV die Rede ist, kommen bei vielenMenschen Fragen auf. Wege zu den Antworten:- Informationen für alle: www.aidshilfe.de- Informationen für schwule und bisexuelle Männer: ICH WEISS WASICH TU (Kampagne der Deutschen AIDS-Hilfe): www.iwwit.de- Die Beratungsangebote der Deutschen AIDS-Hilfe:https://www.aidshilfe.de/beratung- In der Online-Beratung gibt es am Welt-Aids-Tag die Möglichkeitzum Beratungschat: www.aidshilfe-beratung.de- Alle Aidshilfe-Organisationen vor Ort:https://www.aidshilfe.de/aidshilfenPressekontakt:Deutsche AIDS-HilfeHolger WichtPressesprecherTel. (030) 69 00 87 - 16holger.wicht@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell