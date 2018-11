30. Welt-Aids-Tag: Trends, Themen und Fakten

Berlin (ots) - Informationen der Deutschen AIDS-Hilfe für dieMedienDer Welt-Aids-Tag am 1.12. ist der Tag der Solidarität mitHIV-positiven Menschen und bietet einen Anlass, aktuelleVeränderungen beim Thema HIV zu beleuchten.Wir möchten Sie heute über aktuelle Erfolge, Herausforderungen undTrends informieren. Bei Ihrer Berichterstattung zum 30. Welt-Aids-Tagunterstützen wir sie gerne.Allgemein gilt: Wird HIV rechtzeitig diagnostiziert und behandelt,können Menschen mit HIV heute leben wie alle anderen Menschen. Job,Sexualität, Familienplanung, Freizeit: Es gibt keine Einschränkungen.Doch Diskriminierung und Vorurteile machen HIV-positiven Menschen oftdas Leben schwer. Der Welt-Aids-Tag soll dafür sensibilisieren undZeichen setzen.Zugleich erfahren noch immer viele Menschen erst spät von ihrerInfektion. Andere leben schon sehr lange mit HIV und haben sinddeshalb gesundheitlich stärker beeinträchtigt als diejenigen, dieheute frühzeitig Zugang zu Medikamenten haben.AKTIONEN ZUM WELT-AIDS-TAG- Heute veröffentlicht: "Streich die Vorurteile!" - das Motiv zumWelt-Aids-Tag 2018. Es regt dazu an, das eigene Denken in Bezugauf HIV zu überprüfen. Eine gemeinsame Aktion vonBundesgesundheitsministerium (BMG), Bundeszentrale fürgesundheitliche Aufklärung (BZgA), Deutscher AIDS-Stiftung undDeutscher AIDS-Hilfe.Download von Motiv/Leporello/Pressetext:https://www.aidshilfe.de/WAT2018MaterialienWebsite: www.welt-aids-tag.deFacebook-Seite (mit lokalen Veranstaltungen):https://www.facebook.com/WeltAidsTag/- Kampagne: HIV ist unter Therapie nicht mehr übertragbar. Vor 10Jahren erstmals veröffentlicht, ist dieser Fakt nur 10% derBevölkerung bekannt - obwohl die Information Ängste nehmen undso Diskriminierung vermindern kann. Die Deutsche AIDS-Hilfeinformiert darüber ab dem 28.11. in einer neuen Kampagne.Mehr Informationen zum Thema: http://ots.de/rYb8eCDER HIV-TEST VERHINDERT AIDS- Seit Oktober ist der HIV-Selbsttest im Handel. Er wird mehrMenschen eine frühe HIV-Diagnose und damit eine Behandlungermöglichen. Alles, was man darüber wissen sollte, steht hier:https://www.aidshilfe.de/hiv-selbsttest (Pressemitteilung zurEinführung: http://ots.de/qxtA8X)- Test auf HIV und Geschlechtskrankheiten per Post und im Abo?Auch das gibt's jetzt. Das Angebot SAM wird gerade in Bayerngetestet.http://ots.de/OyVHSz- 12.700 Menschen wissen nichts von ihrer HIV-Infektion, mehr als1.000 vermeidbare Aidserkrankungen und schwere Immundefektejedes Jahr in Deutschland: Das Thema Spätdiagnosen verdientgroße Aufmerksamkeit. Oft fehlt im entscheidenden Moment dasAngebot eines HIV-Tests. Unser Ziel: "Kein Aids für alle - bis2020!" (www.kein-aids-fuer-alle.de)- Eine wichtige Botschaft: Im Zweifel zum HIV-Test. Beirechtzeitiger Diagnose können Menschen mit HIV leben wie alleanderen. Schwere Gesundheitsschäden und Einschränkungen drohen,wenn die Infektion unentdeckt bleibt. Es lohnt sich, Bescheid zuwissen!DISKRIMINIERUNG ENTGEGENTRETENDie Deutsche AIDS-Hilfe in der Offensive gegen Diskriminierung:- Eine neue Website unter dem Motto "Nimm's nicht hin!" zeigt, wieman sich wehrt: www.hiv-diskriminierung.de- Das Gütesiegel und Fortbildungsprogramm "Praxis Vielfalt" -gefördert durch den AOK Bundesverband - trägt dazu bei, dass esimmer mehr diskriminierungsfreie Arztpraxen gibt.www.praxis-vielfalt.deSCHUTZVERHALTEN UND PRÄVENTIONDie Zahl der HIV-Neuinfektionen liegt seit 10 Jahren inDeutschland gleichbleibend um 3.000, ein im internationalen Vergleichniedriger Wert.Das Schutzverhalten ist weitgehend stabil. Bei Heterosexuellen(insbesondere jungen Menschen) hat sich die Kondomnutzung nach derErhebung "AIDS im öffentlichen Bewusstsein" der BZgA in den letztenJahren sogar verbessert.- Schutzverhalten der Allgemeinbevölkerung:https://www.aids-nrw.de/front_content.php?idcat=2504&idart=6550- Schutzverhalten von schwulen und bisexuellen Männern:http://ots.de/mTqw90Die HIV-Prophylaxe PrEP soll 2019 Kassenleistung werden. Das wirddie Zahl der Neuinfektionen in Deutschland voraussichtlichverringern: http://ots.de/1Xw4qmZugleich könnte die Zahl von HIV-Infektionen und Aidserkrankungenstärker sinken, wenn Präventionslücken geschlossen werden:Dringend benötigt werden- eine medizinische Versorgung für Menschen ohne Papierehttp://ots.de/u5bP7m- Drogenkonsumräume in allen Bundesländern: http://ots.de/Qdh09E- die Vergabe von sauberen Spritzen in HaftanstaltenDATEN UND FAKTENEine Übersicht über Daten und Fakten über HIV in Deutschland, auchaufgeschlüsselt nach Bundesländern, finden Sie hier (Stand: Ende2016):https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Eckdaten/Eckdaten.htmlNeue Zahlen veröffentlicht das RKI noch vor dem Welt-Aids-Tag imHIV-Bereich seiner Webseite: http://ots.de/iZXUpvBasis-Wissen zu allen Fragen rund um HIV undGeschlechtskrankheiten finden Sie auf unserer Website:www.aidshilfe.deZur internationalen Situation hält UNAIDS ein Presse-Fact-Sheetbereit: http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheetSERVICE Informationen zu HIV und Geschlechtskrankheiten:www.aidshilfe.deBeratungsangebote der Deutschen AIDS-Hilfe (auch online):https://www.aidshilfe.de/beratungAlle Aidshilfe-Organisationen vor Ort:https://www.aidshilfe.de/adressen