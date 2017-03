30 Prozent der Bundesbürger würden ihre Gesundheit einem Roboter anvertrauen / Heutige Patienten wünschen sich das Beste aus traditioneller und digitaler Medizinwelt

Villingen-Schwenningen (ots) - Mehr als jeder dritte Bundesbürgerwürde bei einem ihm unbekannten Arzt eine Video-Sprechstundebesuchen. Fast ebenso viele zeigen sich sogar grundsätzlich offen fürdie medizinische Behandlung durch einen Roboter. Gleichzeitig legen90 Prozent der Deutschen aber weiterhin großen Wert auf dasausführliche Gespräch und den persönlichen Vor-Ort-Besuch bei einemArzt. Das sind Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrageder Schwenninger Krankenkasse, für die 1.000 Bundesbürger befragtwurden."Auf den ersten Blick mögen sich diese Ergebnisse widersprechen",sagt Siegfried Gänsler, Vorsitzender des Vorstandes der SchwenningerKrankenkasse. "Doch sie zeigen, dass sich traditionelle und digitaleMedizinwelt nicht ausschließen, sondern ergänzen."Bisher sind beispielsweise Video-Konsultationen, Online-Diagnosenper E-Mail oder die Verschreibung von Medikamenten in Deutschlandverboten. Doch diese Zeiten werden bald vorbei sein. Ab 1. April solleine Fernbehandlung möglich sein, wenn es vorab einen persönlichenErstkontakt zum Arzt gab, so sieht es das E-Health-Gesetz vor.Baden-Württemberg geht in einem Modellprojekt sogar noch einenSchritt weiter. Dort sollen Mediziner Patienten online oder amTelefon behandeln dürfen, die sie vorher nie persönlich gesehenhaben. Bei einer Erkältung können sich die Kranken den Weg zum Arztund das Ausharren im überfüllten Wartezimmer somit sparen.Stattdessen haben sie die Möglichkeit, zuhause vom Bett aus ihrenLaptop hochzufahren, um sich behandeln zu lassen."Digitale Angebote bringen erhebliche Vorteile für dieGesundheitsversorgung. Dabei geht es nicht nur um eine effizientereund günstigere Versorgung, sondern vor allem um bessereBehandlungsmöglichkeiten und neue Therapieoptionen zum Nutzen derPatienten", sagt Gänsler. "In der intelligenten Kombination vonMensch und Technik liegt die Zukunft der Medizin." So könneninzwischen beispielsweise EKG´s zuverlässig mit Hilfe eines spezielldafür entwickelten Handy-Covers aus der Ferne erstellt und vonExperten beurteilt werden. Gleiches gilt für die Messung vonBlutdruck und Insulinspiegel. "All das ist keine Utopie mehr undwürde auch dazu beitragen, dem chronischen Ärztemangel auf dem Landzu begegnen und die medizinische Behandlung zu verbessern", so derSchwenninger-Vorstand. "Damit dies möglich wird, müssen alle AkteureMut zeigen und bestehende Strukturen aufbrechen."Wie der Weg in die neue Welt der Medizin aussehen kann und wieviel Digitalisierung unsere Gesundheit verträgt, darüber diskutierenExperten am 28. März in Berlin im Rahmen der Veranstaltung"Gesundheit zum Frühstück" der Schwenninger Krankenkasse.Die gesamte Umfrage "www statt Wartezimmer - Wie digital wirdunsere Gesundheitsversorgung?" (PDF) sowie eine Infografik finden Siehier: www.Die-Schwenninger.de/StudieKurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse":Die Schwenninger Krankenkasse zählt mit rund 330.000 Kunden zu denTop 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz derZentrale ist Villingen-Schwenningen, dazu kommen 15 Geschäftsstellen.Den Vorstand bilden seit 2006 Siegfried Gänsler als Vorsitzender undThorsten Bröske. Die für ihre Leistungen mehrfach ausgezeichneteSchwenninger beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Mit "DieGesundarbeiter - Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat dieSchwenninger 2013 als erste gesetzliche Krankenkasse eine Stiftunggegründet. Diese fördert Projekte im Bereich Prävention undGesundheitsfürsorge, schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.Pressekontakt:Roland FrimmersdorfUnternehmenssprecherDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon 07720 9727-11500Fax 07720 9727-12500R.Frimmersdorf@Die-Schwenninger.dewww.Die-Schwenninger.deBüro Berlin:Telefon 030 98363885Original-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell