30 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit im südlichen Afrika betroffen / CARE unterstützt mit Lebensmitteln und Zugang zu Wasser

Bonn (ots) - Rund 30 Millionen Menschen im südlichen Afrika sindvon akuter Ernährungsunsicherheit betroffen, warnt die internationaleHilfsorganisation CARE. Ohne eine langfristige Finanzierung desWinteranbaus und der Bekämpfung von Schädlingen droht sich dieSituation für Millionen von Menschen in Ländern wie Madagaskar,Sambia und Malawi in den kommenden Monaten dramatisch zuverschlechtern."Schon jetzt ist die Nahrungssituation im südlichen Afrikaalarmierend, zudem bereitet uns die bevorstehende El Niño-Saisongroße Sorgen. Wir erwarten noch niedrigere Ernteerträge, diekatastrophale Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung in der Regionhaben könnten", erklärt Theresa Jeremias, Referentin für Ernährungund Ernährungssicherung bei CARE Deutschland. "Trotz der Bemühungenvon Regierungen, Maßnahmen zur Ernährungssicherung umzusetzen,beobachten wir, dass aufgrund der Klimakrise immer mehr Erntenausbleiben."Laut eines Berichtes der Southern Africa Development Community(SADC) sind mehr Menschen von Hunger bedroht als in den vergangenenJahren. Gründe dafür sind Überschwemmungen, Dürren und dieAusbreitung von Pflanzenschädlingen. "Geringe Investitionen inBeratungsdienste für Landwirte werden nicht ausreichen, um denSchaden abzuwenden. Regierungen und nicht-staatliche Akteure müssenjetzt handeln, um Lebensmittelversorgungslücken zu schließen unddamit das Überleben von vielen tausenden Familien zu sichern", sagtTheresa Jeremias.CARE hilft Menschen in den Ländern Malawi, Madagaskar, Mosambik,Sambia, Tansania und Simbabwe mit Lebensmitteln und einemverbesserten Zugang zu Wasser. Familien in Dürregebieten werden dabeiunterstützt, die Produktivität durch verbesserte Anbaumethoden zuerhöhen. Kleinspargruppen ermöglichen Dörfern alternativeEinkommensmöglichkeiten und stärken sie gegen die Klimakrise undwiederkehrende Naturkatastrophen. Zudem zielenErnährungsbildungsmaßnahmen darauf ab die Ernährung von Frauen undKleinkindern unter 5 Jahren zu verbessern, da diese am meisten vonMangel- und Unterernährung bedroht sind.Achtung Redaktionen: Theresa Jeremias, Referentin für Ernährungund Ernährungssicherung bei CARE Deutschland, steht für Interviewsbereit.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Stefan BrandTelefon: 0228 / 97563 42Mobil: 0170 / 74 48 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell