30 Millionen-Dollar-Investition: Tilray baut zweite Produktionsanlage in Kanada

Nanaimo, British Columbia (ots) - Tilray Kanada, weltweit führendin der Erforschung und Entwicklung von medizinischem Cannabis,investiert rund 30 Millionen Dollar in eine zweite Anbau- undProduktionsanlage in Enniskillen, Ontario, Kanada. Zusammen werdendie beiden Anlagen von Tilray jährlich bis zu 51 TonnenCannabisprodukte herstellen. Damit reagiert Tilray auf die starkwachsende Nachfrage für medizinische Cannabis-Produkte in Kanada unddie zunehmende Exportnachfrage in Europa, Australien, Neuseeland undLateinamerika."Dies ist ein weiterer strategischer Meilenstein auf unserem Weg,die führende Marke für medizinisches Cannabis weltweit zu werden",erklärt Brendan Kennedy, CEO von Tilray. "Zahlreiche Gesetzgeber aufder ganzen Welt erleichtern derzeit den Zugang zu medizinischemCannabis für schwerkranke Patienten. Unsere Investition inEnniskillen wird es uns erlauben, den global rapide wachsenden Marktfür qualitativ hochwertige, streng geprüfte medizinischeCannabis-Produkte zu bedienen."Tilray kann weltweit mehr GMP-zertifizierte CannabisprodukevertreibenTilray hat als erstes lizenziertes Unternehmen medizinischeCannabisprodukte aus Nordamerika in die Europäische Union, nachAustralien, Neuseeland und Südamerika exportiert. Derzeit sindTilray-Produkte - ob Blüten, Öle oder Kapseln pharmazeutischerQualität - in sechs Ländern auf vier Kontinenten erhältlich. DasUnternehmen weitet seinen internationalen Vertrieb erheblich aus undplant, bis Ende 2017 Produkte in fünf weitere Länder zu exportieren.2016 erhielt Tilray als erster lizenzierter medizinischerCannabis-Produzent in Nordamerika, die GMP (Gute Herstellungspraxis)-Zertifizierung gemäß den Standards der EuropäischenArzneimittelagentur (EMA). Der GMP-Standard ist die strengsteAuflage, die Hersteller von pharmazeutischen Produkten erfüllenmüssen. Regulatoren und Gesundheitsdienstleister können dadurchsicher sein, dass Tilray-Produkte den höchsten Anforderungen genügen.Modernste ProduktionsanlagenTilray betreibt in Nanaimo, British Columbia, eine der weltweitanspruchsvollsten, lizenzierten medizinischen Anlagen für den Anbauund die Verarbeitung von medizinischem Cannabis. Die30-Millionen-Dollar-Anlage besteht seit 2014, und hat 2016 dieEU-GMP-Zertifizierung erhalten. Sie hat eine Produktionskapazität vonjährlich bis zu acht Tonnen medizinischem Cannabis und beherbergt einhochmodernes Extraktions- und Forschungzentrum, das auf dieVerarbeitung von Cannabisblüten und die Herstellung pharmazeutischerProdukte wie Öle und Kapseln spezialisiert ist. So werden hierAlternativen erforscht, die eine medizinische Anwendung jenseits derInhalation versprechen.Die zweite Produktionsanlage, die nun in Enniskillen, Ontario,entsteht, liegt auf einem rund 40 Hektar großen Grundstück mit etwafünf Hektar an bereits bestehenden Gewächshäusern. Tilray hat sichbeim kanadischen Gesundheitsministerium um eine nationale Lizenzbeworben, mit der das Unternehmen medizinisches Cannabis in derAnlage in Enniskillen produzieren darf. In der ersten Phase desProjekts wird auf dem Grundstück eine 10 Hektar großeCannabis-Gewächshausanlage mit rund 3700 QuadratmeternProduktionsfläche entstehen. In die Anlage investiert Tilrayinsgesamt bis zu 30 Millionen Dollar. Sie wird zusammen mit derTilray-Anlage in Nanaimo bis Ende 2018 eine Produktionskapazität vonbis zu 51 Tonnen erreichen.Zitate"Dies ist ein weiterer strategischer Meilenstein auf unserem Weg,die führende Marke für medizinisches Cannabis weltweit zu werden.Zahlreiche Gesetzgeber auf der ganzen Welt erleichtern derzeit denZugang zu medizinischem Cannabis für schwerkranke Patienten. UnsereInvestition in Enniskillen wird es uns erlauben, den weltweit rapidewachsenden Markt für qualitativ hochwertige, streng geprüftemedizinische Cannabisprodukte zu bedienen. Die Anlage in Enniskillenist für Nordamerika strategisch günstig gelegen und hat exzellentausgebildete landwirtschaftliche Mitarbeiter. Wir freuen uns sehrdarauf, künftig dort zu produzieren." - Brendan Kennedy, Tilray CEO"Die Entscheidung von Tilray, in eine Anbau- und Produktionsanlagein Enniskillen zu investieren, freut uns sehr. Tilray schafft damithochwertige Arbeitsplätze in einem rapide wachsendenWirtschaftssektor. Ontario konnte durch niedrige Steuern, eineVielzahl qualifizierter Fachkräfte und einen starkenlandwirtschaftlichen Sektor bei Tilray punkten. Wir freuen uns,Tilray in unserer Provinz begrüßen zu dürfen, und sind gespannt aufdie Zusammenarbeit mit ihnen." - Brad Duguid, Minister fürWirtschaftliches Wachstum und Entwicklung in OntarioÜber TilrayTilray gehört weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich derErforschung und Herstellung von medizinischem Cannabis. Das Unternehmen kanadischen Ursprungs hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten weltweit eine sichere und zuverlässige Behandlung mit medizinischem Cannabis zu ermöglichen. Seit 2014 versorgt Tilray über 20.000 Patienten in Kanada, der Europäischen Union, Australien und Lateinamerika. Hergestellt wird das medizinische Cannabis in einer hochmodernen Produktionsanlage in Kanada, für die Tilray als erster Cannabishersteller in Nordamerika die europäische GMP-Zertifizierung (Good Manufacturing Practice, GMP) erhielt. Tilray hat zu diesem Zweck bereits 30 Millionen Dollar in die Entwicklung und Optimierung des Produktionsprozesses investiert. Mehr als 130 Experten in fünf Ländern arbeiten und forschen bei Tilray zum Wohle der Patienten. Seit diesem Jahr arbeitet die Tilray Deutschland GmbH von Berlin aus an der Erschließung des deutschen Marktes. Zusätzliche Informationen unter tilray.de