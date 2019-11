Berlin (ots) -Zum 30. Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention am 20. November erinnert Savethe Children an die "Mutter der Kinderrechte" Eglantyne Jebb. Die Britin, dieSave the Children vor 100 Jahren gründete, war nach dem Ersten Weltkriegüberzeugt, dass Kinder eigene Rechte brauchen, um vor den Handlungen derErwachsenen geschützt zu werden. Jebbs "Erklärung über die Rechte des Kindes"von 1923 fand international Beachtung. Der Völkerbund nahm den Text 1924 als"Genfer Erklärung" an - es war die Vorstufe zur UN-Kinderrechtskonvention.Von der ersten internationalen Kinderrechtserklärung bis zur Verabschiedungrechtlich verbindlicher Standards zum Schutz von Kindern vergingen mehr als 60Jahre. Erst am 20. November 1989 nahm die UN-Vollversammlung dieKinderrechtskonvention an. Das Übereinkommen wurde inzwischen von allen Staaten,mit Ausnahme der USA, ratifiziert."Der 30. Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention ist für uns Anlass, an dievisionäre Gründerin unserer Organisation zu erinnern und gleichzeitig auf dieRückschläge und Lücken bei der Umsetzung des Übereinkommens hinzuweisen", sagtSusanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children. "Eglantyne Jebb hatschon vor 100 Jahren gesagt, was heute allgemein anerkannt ist: Dass alle Kinderuniverselle Rechte haben, die über allen politischen Erwägungen stehen. Dieseengagierte und furchtlose Frau ist für uns heute eine wichtigeInspirationsquelle und motiviert uns, bei unserem Einsatz für die Kinder derWelt nicht nachzulassen. Denn die Fortschritte, die in den vergangenen 100Jahren erzielt wurden, kommen bei vielen Kindern nicht an.""Die aktuellen Zahlen sind beunruhigend: 420 Millionen Kinder leben in Kriegenund Konflikten, 5,9 Millionen Kinder sterben jedes Jahr an vermeidbarenKrankheiten wie Lungenentzündung, jede Minute werden 4 Mädchen unter 15 Jahrenverheiratet", betont Krüger. "Das zeigt: Die UN-Kinderrechtskonvention reichtnicht aus, um alle Kinder wirksam zu schützen. Im Geiste unserer GründerinEglantyne Jebb fordern wir deshalb die Weltgemeinschaft zu einem neuen Aufbruchfür die Kinderrechte auf! Angriffe auf Schulen müssen endgültig beendet werden,alle Kinder müssen Zugang zu Bildung und Gesundheit haben. Kinder haben dasRecht, in Würde, Sicherheit und in einer gesunden Umwelt aufzuwachsen. Sietragen keine Schuld am Zustand der Welt."Im 100. Jubiläumsjahr von Save the Children appelliert dieKinderrechtsorganisation an die Weltgemeinschaft, das neue Jahrtausend im Sinneder zukünftigen Generationen zu gestalten. Als Organisation, die alsunmittelbare Folge des Ersten Weltkrieg entstanden ist, fordert Save theChildren insbesondere mehr Engagement für den Schutz von Kindern in Konflikten:- Staaten müssen alles tun, um gewaltsame Konflikte zu verhindern.Sie müssen alle Möglichkeiten der friedlichen Konfliktlösungausschöpfen und die auf Regeln basierende internationale Ordnungaufrechterhalten. Kinder müssen in Kriegs- wie in Friedenszeitengeschützt werden.- Schulen müssen sichere Orte sein. Alle Regierungen müssensicherstellen, dass sie keine Ziele von Angriffen sind oder dassSchulen als Waffenlager und Rückzugsorte für bewaffnete Gruppengenutzt werden.- Verbrechen an Kindern dürfen nicht ungestraft bleiben. Dazumüssen Maßnahmen zur Vorbeugung, Überwachung und Dokumentationvon Verbrechen an Kindern genauso unterstützt werden wieBemühungen, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.- Kinder müssen dabei unterstützt werden, sich vonKriegserlebnissen zu erholen. Kinder haben das Recht auf eineZukunft. Sie brauchen die Versorgung mit lebensnotwendigenDingen, aber auch die Möglichkeiten, ihre Zukunft zu gestalten.Zusatzinformationen:Die Sozialreformerin Eglantyne Jebb (1876 - 1928) gründete nach dem ErstenWeltkrieg Save the Children, um hungernden Kindern in Deutschland und Österreichzu helfen - den Kindern der Kriegsgegner. Trotz anfänglicher Widerstände ihrerLandsleute gelang es ihr, innerhalb von nur einem Jahr über 1 Million Pfund anSpenden zu sammeln, das entspricht heute rund 29 Millionen Pfund (knapp 34Millionen Euro). Weitsichtig erkannte sie schon damals, dass Spenden alleinnicht ausreichen, um Kindern nachhaltig zu helfen. Sie betonte, dass esinternationale Regeln braucht, um Kinder überall auf der Welt vor denGrausamkeiten des Krieges zu schützen und ihnen universelle Chancen und Rechtezu gewähren. "Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder", sagte Jebb. Sie fügtehinzu: "Kinder brauchen mehr als Schutz vor Gefahren, sie brauchen das Rüstzeug,um sich selbst zu helfen."Für ihre Überzeugung, dass jedes Kind ungeachtet seiner Herkunft ein Recht aufÜberleben hat, gewann Jebb namhafte Unterstützer, darunter den Schriftstellerund Pazifisten George Bernard Shaw, den Polarforscher, Friedensnobelpreisträgerund Hochkommissar für Flüchtlingsfragen beim Völkerbund Fridtjof Nansen, denführenden Ökonomen John Maynard Keynes und den damaligen Papst, Benedikt XV.Auch nach Jebbs Tod setzte sich Save the Children neben seiner humanitärenArbeit weiter für die Kinderrechte ein. Wie in den 1920er Jahren beim Völkerbundwar Save the Children auch in den 1980er Jahren bei der UNO maßgeblich an derFormulierung der Kinderrechte beteiligt. Save the Children sorgte während derjahrelangen Verhandlungen in Genf für einen intensiven Gedankenaustauschzwischen Nichtregierungsorganisation und Staatenvertretern und trug damitmaßgeblich zur breiten Akzeptanz der UN-Kinderrechtskonvention bei.100 Jahre Kinderrechte in BildernIm 100. Jubiläumsjahr setzt Save the Children Deutschland ein besonderes Zeichenfür die Kinderrechte. Im Fotoprojekt "Ich lebe" stellt die Organisation zehnMenschen vor, die als Kinder die schlimmsten Kriege der letzten 100 Jahreüberlebt haben. Die Fotos von Dominic Nahr fangen Geschichten eines Jahrhundertsein, das wie keines zuvor von internationalen Kriegen und Konflikten geprägtwar. Sie zeigen zehn Schicksale, von den Hungersnöten des Ersten Weltkriegs biszum Leben im Flüchtlingscamp im Libanon - und ein 15 Tage altes Baby imRohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch. Das Projekt, aus dem im kommenden Jahrein Buch entstehen wird, ist auch eine Verbeugung vor Eglantyne Jebb. DieAusstellung ist noch bis zum 28. November im Lichthof des Auswärtigen Amts inBerlin zu sehen.Fotos von Eglantyne Jebb und eine Auswahl von Bildern aus Projekten von Save theChildren finden Sie hier: http://ots.de/867CPnEinen Überblick über das Fotoprojekt "Ich lebe" finden Sie unter diesem Link:http://ots.de/A3rgiUDas Material kann unter Angabe von ©Save the Children kostenfrei auch zurWeitergabe an Dritte genutzt werden.Zum 30. Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention und zum 100. Jubiläum von Savethe Children vermitteln wir Ihnen gerne Interviewpartner. Wenden Sie sich bittean unsere Pressestelle.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin undKinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland undÖsterreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte
unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.
Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen -
seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zu
fördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeit
liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt
sowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,
die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und
sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.