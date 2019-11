30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention: Millionen Jungen und Mädchen weltweit leiden / SOS-Kinderdörfer fordern Aufbruch für Kinderrechte (FOTO)

München (ots) -Vor 30 Jahren hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen dieUN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Seither hat sich vieles für Kinderverbessert: Zum Beispiel ist die Kindersterblichkeit deutlich gesunken, und mehrKinder denn je gehen zur Schule. Doch trotz der Erfolge sind Millionen Kinderweltweit immer noch in Gefahr. Anlässlich des 30. Jahrestags derUN-Kinderrechte (20.November) fordert die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörferdeshalb die nationalen Regierungen weltweit dringlich dazu auf, sich demSchicksal der Kinder mit der notwendigen Entschlossenheit zuzuwenden. "DieDiskrepanz zwischen den Ansprüchen der UN-Kinderrechtskonvention und derenVerwirklichung ist erschreckend und ein Armutszeugnis für unsere Welt. Wirfordern einen neuen, globalen Aufbruch für die Rechte von Kindern", sagt LouayYassin, Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer in München. Auch Deutschland müssemehr Verantwortung übernehmen. Die Zeit sei reif, die Kinderrechte auch imGrundgesetz zu verankern.30 Jahre Kinderrechte - eine Bestandsaufnahme:Flucht: Über 30 Millionen Kinder befinden sich aufgrund von Kriegen,Katastrophen und Not auf der Flucht. Das sind mehr Betroffene, als je zuvor.Traumata: 24 Millionen Jungen und Mädchen in Kriegsländern brauchen dringendpsychosoziale Unterstützung. Gleichzeitig herrscht ein eklatanter Mangel anPsychologen und ausgebildeten Fachleuten.Familie: 220 Millionen Kinder wachsen ohne Eltern auf oder sind aufgrund ihrerprekären Lage gefährdet, diese zu verlieren. Das ist jedes zehnte Kind.Hunger: Weltweit sind immer noch 149 Millionen Kinder unterernährt. Das istjedes fünfte Kind.Bildung: Inzwischen besuchen 91 Prozent aller Kinder weltweit die Grundschule,84 Prozent eine weiterführende Schule. Doch die Qualität der Bildung ist oftunzureichend. Vor allem Kinder auf der Flucht haben schlechte Chancen: Von ihnenbesuchen gerade mal 63 Prozent die Grundschule, nur 24 Prozent eineweiterführende Schule.Kinderehe: 1990 waren noch 31 Prozent aller jungen Frauen zwischen 20 und 24Jahren bereits mit 18 verheiratet, aktuell gilt das nur noch für 21 Prozent. Mitinsgesamt 650 Millionen Betroffenen bleibt die Zahl dennoch hoch.Weibliche Genitalverstümmelung: Viele Länder haben Gesetze gegen weiblicheGenitalverstümmelung erlassen, trotzdem sind immer noch bis zu 140 MillionenMädchen und Frauen von der schändlichen Praxis betroffen.Kinderarbeit: Die Zahl von Jungen und Mädchen, die Kinderarbeit verrichtenmüssen, ist von weltweit 246 Millionen im Jahr 2000, auf aktuell 152 Millionengesunken. Besonders kritisch ist die Lage immer noch in Afrika, wo jedes fünfteKind unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten muss.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell