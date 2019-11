30 Jahre UNO-Kinderrechte: Jeder zweite Flüchtling weltweit ist noch Kind oder Jugendlicher Lage im Jemen besonders dramatisch

Bonn (ots) - Weltweit sind mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht, jederzweite von ihnen ist ein Kind oder Jugendlicher. Für die UNO-Flüchtlingshilfetraurige Rekordzahlen anlässlich des 30. Geburtstages derUN-Kinderrechtskonvention. Diese garantiert in 40 Artikeln die Rechte derKinder. Dessen ungeachtet müssen laut UNO-Flüchtlingshilfe Kinder in Asien,Südamerika und insbesondere in afrikanischen Ländern ohne Rücksicht auf ihrAlter arbeiten: auf Plantagen, Müllkippen, in Textilfabriken, in Minen, alsProstituierte und als sogenannte Dienstmädchen in Privathaushalten.Kinder leiden zudem besonders unter den oft traumatischen Erlebnissen währendder Flucht. Sie verlieren ihr Zuhause, Freunde, geliebte Menschen und blicken ineine unsichere Zukunft. Dramatisch ist die Situation im Jemen: Mehr als 6.700Kinder wurden dort bereits im Bürgerkrieg getötet, mehr als 60.000 Familienwurden obdachlos und mehr als 1,8 Millionen Kinder sind akut unterernährt,400.000 von ihnen droht der Hungertod. Die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationalePartner des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR) fordert daher, Kinder weltweitbesser zu schützen."Die Weltgemeinschaft hat versagt, wenn Kinder tagtäglich verschleppt,versklavt, getötet werden. Damit dürfen wir uns nicht abfinden", so PeterRuhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe. Dies gilt derzeitbesonders für die Kinder im Jemen - Schauplatz der aktuell größten humanitärenKatastrophe weltweit. Ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung - 24 MillionenMenschen - brauchen Schutz und humanitäre Hilfe. Rund 2 Millionen Kinder habenzudem keinen Zugang zu Bildung, weil viele Schulen im Jemen zerstört wurden undgeschlossen sind. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage und der Armut müssen vieleKinder arbeiten oder betteln, um für den Lebensunterhalt ihrer Familien einenBeitrag zu leisten. Der UNHCR ist vor Ort und versorgt Flüchtlinge mit allem,was zum Überleben nötig ist: einem Dach über dem Kopf, Essen, sauberem Wasserund medizinischer Hilfe. Der UNHCR benötigt allerdings dringend zusätzlicheGelder, um die Bedürftigen versorgen zu können."Kindern Schutz zu schenken, heißt auch, ihnen Würde und Perspektive zu geben.Sie sind das höchste Gut auf Erden und wir alle müssen viel mehr unternehmen, umKindern eine Kindheit zu ermöglichen," so Peter Ruhenstroth-Bauer abschließend.Unter dem Motto #SchutzSchenken macht die UNO-Flüchtlingshilfe unter anderem aufdie Lage der Kinder im Jemen aufmerksam. Weitere Hintergründe undUnterstützungsmöglichkeiten unter:https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-schutz/Pressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell